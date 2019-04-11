Немного о кейтеринге

Уже стало традицией отмечать праздники всем коллективом. Всегда это делалось в самих офисах. Однако в последнее время такие праздничные события стали проводить на природе. В связи с этим, появились и новые услуги, которые называются кейтерингом.

Если говорить простыми словами, то кейтеринг заказать СПб, представляет собой выездное ресторанное обслуживание, которое осуществляется за городом или в других местах.

Главной задачей таких услуг является организация ресторанного питания и комфортное обслуживание всех, кто участвует в мероприятии, где это не было. На яхте, на природе, в самолете, одним словом, в местах, где выберут клиенты.

Сразу нужно сказать, что не каждый ресторан оказывает данные услуги, так как для этого необходимо иметь соответствующее оборудование, которое требует вложений.

Кроме этого, и повара, и официанты, бармены должны иметь необходимую квалификацию. Для того чтобы мероприятие состоялось на должном уровне, необходимо рассчитать буквально, каждый момент, связанный с количеством присутствующих, посадочных мест, меню.

Бывают случаи, когда выполняется срочный заказ. Официанты, повара, бармены должны быть к этому готовыми. Оборудование должно содержаться правильно, чтобы качество блюд было на высоте.