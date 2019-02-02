Заправка картриджей: преимущества и нюансы

Тонер в картридже - можно сказать, что всегда заканчивается, независимо от интенсивности печатного устройства. Решение данной проблемы может быть достигнуто двумя способами: либо путём приобретения новых перезаправленных картриджей, либо - заправки использованных.

Может показаться, что купить новый - решение гораздо проще и логичнее. Вроде нет ничего сложного: вытащите старый пустой тонер, купите новый, заправьте его и установите. Однако, из-за большого ассортимента принтеров в настоящее время, нередко невозможно бывает сразу же приобрести картридж нужного типа для вашего печатного оборудования. Кроме того, при нынешнем повышении цены на комплектующие от зарубежных производителей - финансово не выгодно.

В связи с этим, в настоящее время всё большее число компаний предпочитают перезаправлять картриджи. Все, кто выбрал это решение, смогли оценить неоспоримые преимущества, которые включают следующие:

Материальная выгода. Покупная стоимость нового тонера составляет около половины стоимости самого оборудования. Поэтому, если вы купите картридж два раза - то это будет равнозначно покупке нового устройства.

Высокое качество печати. Многие современные производители печатных технологий рекомендуют пользователям заменять старые картриджи новыми. Стоит сказать, что в этом есть здравый смысл, так как заправка картриджей цена вполне доступная - это процесс, требующий особых навыков в этом деле, и обычный пользователь часто не может реализовать это должным образом. Разумеется, этого можно избежать, если пополнение будет осуществляться компетентными специалистами. В таких случаях - качество печати будет на очень высоком уровне

Сэкономить время при загрузке. Замена тонера всегда связана со временем посещения специализированных торговых точек и выбора правильного типа.

Исходя из написанного выше, становится понятно, что целесообразным решением, когда картридж закончился - это обращаться к опытным специалистам. Такие услуги предлагаются практически во всех городах нашей страны. Вы можете поискать их в интернете, почитать отзывы об этом.