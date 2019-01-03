Пять лучших отелей Корфу, расположенных рядом с пляжем

Остров Корфу – одно из самых популярных направлений в Греции. Не в последнюю очередь он ассоциируется с пляжным отдыхом. Неудивительно, что многие туристы стараются выбрать гостиницу, расположенную максимально близко к пляжу. Специально для них и составлена эта подборка. В нее вошли лучшие отели Корфу, находящиеся неподалеку от пляжа и подобранные по отзывам постояльцев.

Satori Boutique Hotel

Бутик-отель Satori находится в небольшом курортном поселке Ахарави, на северном побережье Корфу. Его отличает удобное расположение – в тихом месте, в непосредственной близости от широкого пляжа. Отель оформлен просто, но со вкусом. Постояльцы хвалят Satori за спокойную атмосферу, уютный зеленый дворик, заботливых владельцев, вкусный завтрак. Гости могут пользоваться бесплатным Wi-Fi, принадлежностями для барбекю, бассейном. В некоторых номерах есть собственная кухня.

Hotel Kaiser Bridge

Отель Kaiser Bridge расположен в рыбацкой деревеньке Беницес. В десяти метрах – пляж. Для комфортного пляжного отдыха постояльцам предоставляются бесплатные зонтики и лежаки. Среди плюсов Kaiser Bridge – приветливые хозяева, всегда готовые прийти на помощь, вкусная еда и превосходное вино домашнего производства, ресторан с видом на море, чистый малолюдный пляж.

Hotel Penelope

Отель Penelope находится в тихой рыбацкой деревеньке Боукари. Всего в 60 метрах – пляж, который представляет собой отличное место для спокойного уединенного отдыха. Отель был недавно отреставрирован, номера современные и чистые. У гостей есть возможность отдохнуть у бассейна, насладиться завтраком на веранде, воспользоваться бесплатной автостоянкой. Отдельного упоминания достойны прогулки на катерах, которые ежедневно организует для постояльцев персонал Penelope.

Sidari Beach Hotel

Отель Sidari Beach – один из лучших вариантов размещения в Сидарионе. Пляж находится через дорогу. Из некоторых номеров открывается чудесный вид на романтичный канал д’Амор, пользующийся огромной популярностью у туристов. На территории гостиницы есть бесплатный паркинг, работает ресторан, где постояльцев балуют блюдами местной кухни, открыт бар, в котором проводят шоу-программы. Номера оформлены в спокойных тонах, персонал внимательно следит за чистотой.

Domes Miramare Corfu

Пятизвездочный отель Domes Miramare Corfu в курортном поселке Мораитика позволит почувствовать себя настоящей звездой. В распоряжении постояльцев – частный галечный пляж, радующий чистейший водой. Утром подается завтрак в формате «шведского стола», причем в меню есть блюда для вегетарианцев. Гости отеля могут заниматься в фитнес-зале, отдыхать у бассейна, наслаждаться вкуснейшими блюдами в ресторане. Постояльцы особо отмечают радушный персонал.