Разновидности постельного белья

Цвет постельного белья должен быть уместен. Для каждой конкретной ситуации могут быть нюансы, которые могут испортить даже самые благие намерения.

Если вам нужно просто отдохнуть после наполненного хлопотами и заботами дня, то однотонное белье пастельной гаммы поможет быстро оказаться в надежных объятиях Морфея. Идеально выспаться и набраться сил. Предпочтите следующие оттенки:

бежевое; коричневое; кремовое; кипенно-белое; светло-голубое; все оттенки серого и зеленого; нежно-желтое.

Они прекрасно снимут напряжение, позволят быстро заснуть и к утру набраться сил и позитива.

Постельное белье - Детали превыше всего!

Оригинальный рисунок на ткани, изящная вышивка, имитирующая великолепную ручную работу, декоративные кружевные акценты сделают королевским любой комплект постельного белья. Только выбирайте тот декор, который довольно ненавязчив. Допустимы:

клетка;

полоска;

легкий орнамент цветочного типа и т.п. тонкости.

Только мелкий и достаточно неброский рисунок гарантирует, что ваш отдых будет комфортным, полноценным и идеально спокойным. Красивые варианты постельного белья представлены на сайте http://www.dizi.kiev.ua/linens/. Нежная вышивка или кружево легко отвлекут от трудовых будней и позволят избавиться от усталости и стрессов.

Обратите внимание, что некоторые орнаменты и рисунки создают настрой на активность в спальне и не годятся для инертного отдыха:

фотопринт (3D); восточные мотивы; чересчур крупный рисунок; иероглифы; геометрический орнамент.

Романтика пылающего чувства…

Романтический вечер с любимым или любимой потребует иного подхода. Постельное белье в данном контексте должно слегка будоражить и приятно возбуждать. Темное постельное белье поможет создать интригу, неважно однотонное или с рисунком. Идеальны комплекты в следующей цветовой гамме:

черное;

фиолетовое;

розовое;

сиреневое;

красное;

бордовое;

лиловое;

красно-черное.

Детский драйв в формате сна!

особенности детской психики и восприятия мира таковы, что им идеально подойдут жизнерадостные и яркие комплекты постельного белья. Особенно с изображением любимых героев из сказок или мультфильмов. Выбирайте яркие краски, об обилие контрастов, многоцветье. Хороши и темные комплекты с необычным рисунком для детей школьного возраста и подростков. Засыпать в такой колоритной компании будет настоящим удовольствием. В этом случае даже не возникнет протеста и скандала, когда придет время отправляться в царство снов.