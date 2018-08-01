Что представляет собой тизерная реклама

Всем известно, что реклама – это двигатель торговли. Постоянно разрабатываются различные новые концепции, которые помогают быстро и продуктивно продвигать товары и услуги. Тизерная реклама для сайта в Украине пользуется большой популярностью. Это новое слово в рекламе.

Чтобы эффективно продать определённый товар, необходимо осуществить его презентацию. Впервые такой способ рекламы появился в 2013 году и быстро стал популярным. Если говорить проще, то подобная реклама – это своеобразная загадка.

Вся концепция подобных мероприятий построена на тизере и некой недосказанности. Как добиться подобного эффекта? Необходимо говорить о товаре или услуге, используя недосказанность и короткие фразы. Не нужно подробно рассказывать о товаре, необходимо всего лишь намекнуть потребителю о нём. Человек обязательно заинтересуется таким продуктом, и захочет узнать о нём больше.

Обычно такая реклама представлена в виде небольших баннеров, своеобразных блоков, которые связываются в одну картинку. Именно фото и картинки играют ключевую роль в тизерной рекламе, ведь одних слов и коротких фраз здесь не достаточно. Не менее важно правильно подобрать картинку. Она должна быть уникальной, хорошо обработанной на специальных программах.