Холст для живописи

Начинающим живописцам будет интересно узнать о материалах, применяемых для создания живописи маслом или акрилом. Одним из особо значимых атрибутов при создании картин является, разумеется, качественный холст. Он представляет собой специальный материал из льна, джута или волокна пенька. Он характеризуется оптимальной плотностью, чтобы выдерживать грунтовку, а затем использоваться под масляной или акриловой краской.

Со всем разнообразием полотен, представленных в продаже в последние годы, вам следует научиться выбирать холст под некоторые характеристики, которые бывают нужны для работы масляными красками или акрилом.

Холст должен быть правильно натянут на подрамнике. Не должно быть провисания нигде.

Поверхность полотна выглядит ровно, без малейших дефектов.

Выберите холст тонкой гранулярности (вы можете усреднить размер гранул, в случае надобности).

Холст должен иметь плотность не менее 220 грамм на квадратный метр (если полотно и грунт тонкие, при нажатии будут появляться вмятины, которые могут повлиять на качество изображения).

Используйте полотна с акриловой трехслойной грунтовкой, подходящей для масляной и акриловой окраски.

От качества подрамника тоже зависит то, как долго изображение останется в надлежащем состоянии.

Теперь специализированные магазины предлагают своим потенциальным покупателям огромный ассортимент готовых загрунтованных полотен на подрамниках, и поэтому нетрудно найти подходящий размер. Гррунтовать и натягивать холст самому- больше подходит, если вам нужны оригинальные, необычные размеры будущей работы. Разумеется, вы можете пройти все стадии создания шедевра живописи, в том числе натянуть полотно самостоятельно. Приобретая загрунтованный холст на подрамнике, вам удастся сэкономить личное время и сразу начать осознавать свои творческие намерения. Например, на сайте http://holstpro.com.ua/holst-dlya-zhivopisi/holst-kupit/вы можете купить холст для масляной и акриловой живописи, с оперативной доставкой по Украине. Также на этом сайте можно почитать о разновидностях холста, его преимуществах и недостатках.