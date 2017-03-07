Жилой квартал Центральный

В подмосковном городе Щелково располагается жилой квартал Центральный. В недалёком прошлом здесь размещались старые деревянные домики, без каких-либо удобств, и подачи горячей воды.

А сейчас вместо этих жилищ барачного типа сооружается жилой квартал, полностью соответствующий всем потребностям городских жителей. Квартиры в новостройках жк Центральный отличаются просторностью, комфортностью. Желающие могут приобрести наиболее понравившиеся варианты.

Кроме того, в районе, где возводится данный жк, имеется развитая инфраструктура. В распоряжении будущих жителей предоставлено следующее:

поликлиника;

дошкольные учреждения;

школы;

магазины;

торговые центры;

развлекательные комплексы;

здания администрации;

спортивный центр;

парковая зона на набережной реки Клязьмы.

Данный жилищный комплекс предоставлен от ооо инвестпроект. Данная компания функционирует на рынке недвижимости Подмосковья уже более пятнадцати лет. За это время застройщик неоднократно продемонстрировал свою исполнительность. Высокое качество выполняемых строительных работ, многолетний опыт сделало компанию «Инвест Проект МСК» одной из лучших в сфере строительства.

Подробности на сайте http://инвестпроект-мск.рф/.