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Особенности полировки автомобиля
Каждый автомобиль, независимо от того, насколько он дорогой, спустя определенное время теряет свой первозданный вид. Это, в основном, связано с влиянием внешней среды атмосферными осадками, пылью, грязью и прочим. В результате на лакокрасочном покрытии образуются микротрещины, царапины и прочие дефекты. А это, в свою очередь, приводит к более неприятным последствиям, образованию ржавчины. Воссоздание презентабельного внешнего вида вполне возможно, но является очень затратной процедурой. Поэтому, специалисты рекомендуют своевременно проводить полировку кузова, которая направлена на устранение мелких дефектов и придания эстетичности.
Безусловно, далеко не каждый автомобилист осведомлен в том, какой именно вид полировки кузова необходим его «железному коню». Поэтому и нужно обращаться к специалистам,которым известны все нюансы данной процедуры.
Например, в Москве функционирует центр тюнинга автомобилей TONERGLASS. Специалисты данного центра обладают немалым опытом в этом деле и проводят такую процедуру как полировка автомобиля Мытищи любой марки и года выпуска.
Полировка автомобиля осуществляется в разных целях, к которым относятся, в основном, следующие:
- Для придания эстетичного вида автомобилю на долгое время;
- Для устранения мелких дефектов – царапин, потертостей и прочих.
- Для защиты поверхностей от некоторых внешних воздействий и от атмосферных осадков.
Кроме того, стоит отметить и то, что полировка автомобиля имеет несколько разновидностей. Среди них можно выделить следующие:
- Восстановительная полировка. Она направлена на устранение мелких дефектов. Это проводится, в основном, на новых автомобилях. Однако, процедура вовсе не является лёгкой, а требует трудоёмкости, и осуществляется в несколько этапов. В конечном итоге поверхность автомобиля приобретает зеркальный блеск.
- Абразивная полировка. Данная процедура является очень сложной, и далеко не каждый мастер способен её выполнить, поскольку для этого требуется немало опыта и специальных инструментов – паста и полировальный круг.
- Защитная полировка. Осуществляется посредством нанесения нанопокрытий. Защитный слой оберегает поверхность автомобиля от воздействия окружающей среды или химреактивов.