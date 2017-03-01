Особенности полировки автомобиля

Каждый автомобиль, независимо от того, насколько он дорогой, спустя определенное время теряет свой первозданный вид. Это, в основном, связано с влиянием внешней среды атмосферными осадками, пылью, грязью и прочим. В результате на лакокрасочном покрытии образуются микротрещины, царапины и прочие дефекты. А это, в свою очередь, приводит к более неприятным последствиям, образованию ржавчины. Воссоздание презентабельного внешнего вида вполне возможно, но является очень затратной процедурой. Поэтому, специалисты рекомендуют своевременно проводить полировку кузова, которая направлена на устранение мелких дефектов и придания эстетичности.

Безусловно, далеко не каждый автомобилист осведомлен в том, какой именно вид полировки кузова необходим его «железному коню». Поэтому и нужно обращаться к специалистам,которым известны все нюансы данной процедуры.

Например, в Москве функционирует центр тюнинга автомобилей TONERGLASS. Специалисты данного центра обладают немалым опытом в этом деле и проводят такую процедуру как полировка автомобиля Мытищи любой марки и года выпуска.

Полировка автомобиля осуществляется в разных целях, к которым относятся, в основном, следующие:

Для придания эстетичного вида автомобилю на долгое время;

Для устранения мелких дефектов – царапин, потертостей и прочих.

Для защиты поверхностей от некоторых внешних воздействий и от атмосферных осадков.

Кроме того, стоит отметить и то, что полировка автомобиля имеет несколько разновидностей. Среди них можно выделить следующие: