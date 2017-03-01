Ленты липучки

Швейное искусство в настоящее время достигло небывалых высот. В свою очередь, это связано с внедрением разнообразной фурнитуры, например, лента липучка.

Не так давно в быту появились контактные ленты или иначе говоря, текстильные застежки. Им удалось с успехом вытеснить замочки-молнии, которые известны всем.

Внедрение в быт лент велькро очень занимательно – один швейцарский инженер в сороковых годах прошлого столетия заметил, как к шерсти его собачки прилип репейник. Он рассмотрел данное растение под микроскопом и увидел множество крючочков. Это и стало прекрасной предпосылкой создания данных липучек. Однако, только спустя четырнадцать лет ему удалось получить патент на изобретение. Поэтому и неудивительно, что данные ленты иногда называют и липучками-репейниками.

Лента велькро представляет собой две нейлоновые полосочки разной структуры. На одной размещены огромное количество мельчайших петелек, а на другой – аналогичное количество крючочков. Когда эти две нейлоновые ленточки накладывают друг на друга – то происходит крепкое сцепление. И таким образом две части одежды соединяются между собой. Например, их используют вместо пуговиц на пиджаках.

Данные ленты велькро могут быть двух разновидностей – самоклеющимися или пришивными. Выглядят они, в основном, в виде длинной узкой ленты. Однако, встречаются ещё и такие разновидности, как кружки.

Ещё бывают и очень прочные ленты велькро. Они сцепляются между собой своеобразными гвоздиками и шариками.

Пришивные разновидности липучек, как несложно понять, прикрепляют к одежде или иным изделиям, посредством швов. Но при этом, швы не должны наноситься на рабочую поверхность ленты, чтобы сцепление оставалось прочным.

Текстильные липучки-ленты можно увидеть на многих изделиях – на одежде, сумках, обуви. Особенно часто они встречаются на кроссовках. Кроме того, в последнее время липучки встречаются и на мягкой мебели. Чехлы, подушки, подлокотники скрепляются посредством этой ленты велькро. Тем более, она бывает различных расцветок, и поэтому всегда можно подобрать под каждое изделие.

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