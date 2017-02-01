Советы по ведению блога

В настоящее время практически каждый пользователь интернетом имеет понятие о том, что представляет собой блог и кто такие блогеры. Однако, не будет лишним напомнить о том, что блогеры являются авторами и администраторами сайтов, на которых постоянно добавляют записи, посты, изображения, фотографии, видеозаписи и прочее. Все записи объединены одной общей тематикой, и нет при этом никаких жёстких ограничений.

В недалёком прошлом блоги больше напоминали личные дневники, но в отличие от реальных, они были доступны большому количеству читающих – вернее для всех желающих. Но в настоящее время блоги больше стали двигателями торговли – их уже применяют в качестве инструмента для продвижения своих товаров или услуг, посредством которого можно зарабатывать в Интернете.

Если в недавнем прошлом ведение блогов было просто хобби для души, то на сегодняшний день его можно назвать и профессией. Уже на протяжении более пяти лет к ним стали относиться более серьёзно, чем раньше. Однако увы, всё ещё остались те, которые считают, что блогеры занимаются ерундой.

В настоящее время личный сайт является визитной карточкой пользователя. С его помощью можно узнать о человеке, о его навыках, интересах, знаниях в определённой сфере и прочем.

Если для пользователя ведение блога не является основной деятельностью, то он захочет поступить на новую работу, более престижную. В таком случае профессионально оформленный личный блог будет несомненным его преимуществом.

На сегодняшний день к блогерам предъявляются требования следующего типа:

Оптимальное владение заглавной темой блога. Если же он пока ещё новичок в этом деле – то не нужно скрывать этого, и постараться со временем достичь хороших результатов.

Навыки по грамотной работе с источниками информации, и подносить её для читателей в наиболее доступной форме.

Умение заинтересовать читателей и вызвать желание пообсуждать записи и поделиться ими с друзьями.

В определённой мере знать и сайтостроении.

В настоящее время в сети очень много блогов, и поэтому сложно привлечь к себе аудиторию. О том, как можно наиболее оптимально этого добиться –можно узнать на блоге Дмитрия Худякова.