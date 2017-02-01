Деревянные окна со стеклопакетом

До недавнего времени в каждом доме, квартире в Санкт-Петербурге и области был только один вид окон – деревянные рамы со стёклами. В дальнейшем многие стали демонтировать данные типы рам и устанавливать пластиковые со стеклопакетами. Однако, деревянные окна до сих пор являются актуальными. Ведь они представляют собой классику, отличающуюся красотой и практичностью.

Компания «Ремесленник» в Санкт-Петербурге специализируется на профессиональном изготовлении оригинальных, стильных, высококачественных окон и дверей из натуральной древесины. Изделия здесь предлагаются по приемлемой стоимости, полностью соответствующие высокому качеству предлагаемого широкого ассортимента.

О преимуществах деревянных оконных конструкций известно всем – они отличаются экологичностью, ввиду их стопроцентной натуральности. Кроме того, они имеют оригинальный внешний вид, долгий срок службы и помимо своего прямого назначения, выполняют и ещё одно – украшают любое помещение.

Данная компания гарантирует, что предлагаемые изделия являются высококачественными, поскольку их изготавливают из качественных материалов, по современным технологиям. Деревянные окна полностью соответствуют всем установленным требованиям и стандартам. Они обладают прекрасными теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами.

На сегодняшний день в Санкт-Петербурге и Ленинградской области наиболее актуальными являются деревянные окна со стеклопакетами. И стоимость на них вполне приемлемая. Их могут себе позволить даже потребители с ограниченным бюджетом, причём не только для городских квартир, но и для офисов и частных коттеджей.

Стоимость деревянных окон со стеклопакетами формируется с учётом следующих показателей:

Качество и сорт применяемой древесины;

Качество и количество используемой фурнитуры;

Цепь реализации. Если окна продаются напрямую от производителя, без посредников – то стоимость будет значительно ниже.

Стоит отметить, что современные деревянные окна со стеклопакетами можно приобрести для любых сооружений. Желающие заказать их в компании «Ремесленник», могут сделать это, связавшись с их менеджерами.