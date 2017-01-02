Несколько вариантов сделать спальню своей мечты

Идей создания спальни своей мечты настолько много, что можно запросто растеряться, поэтому прежде чем начать работу нужно всё досконально продумать, подготовить и только тогда приступать к работе.

С чего начать?

Для начала, нужно определиться со стилем помещения, в этом помогут его особенности и квадратура, степень освещённости. Стоит помнить, что для маленьких помещений стоит выбирать светлые тона и оттенки, не стоит перегружать такую спальню и лишними элементами, или красочной палитрой, всё должно быть сдержано и элегантно, яркие краски могут лишь изредка подчеркнуть особенности комнаты.

Мебель для небольшой комнаты, должна быть небольшой и по максимуму функциональной, девиз такой комнаты минимализм и комфорт, потому как спальня – это, прежде всего помещение для отдыха и сна. Не стоит забывать, что сама кровать и ее убранство, также придает спальне изыска. Поэтому приобретение элегантного постельного белья в магазине "Лунный Слон" lunnyy-slon.ru, совсем не маловажная часть интерьера комнаты.

По возможности можно увеличить визуально спальню с помощью больших окон, яркого освещения, любители необычного, могут использовать для этих целей зеркала. Это создаст видимость простора и света.

Для обустройства больших комнат, придётся задуматься ещё больше, мало, просто поставить мебель и повесить любимую люстру и шторы. Главное помнить, цель не перегрузить комнату, а сделать её уютной, правильней всего будет отталкиваться от месторасположения кровати и её дизайна, а после шаг за шагом продумать остальные детали.

Цветовая гамма может быть любой, но годами проверенная истинна, что бежевые и светло коричневые тона, помогут любой спальне стать по-домашнему уютной. С тёмными оттенками всегда нужно быть осторожней, можно сделать из них элегантные линии, подчеркивающие весь дизайн, но увлекаться не стоит.

Если для маленькой спальни идеально подойдут акценты позволяющие расширить пространство, то для большой комнаты достаточно аккуратно подчеркнуть детали.

Актуальные стили оформления спален

Актуален во все времена классицизм, с его роскошью и элегантностью, строгие черты гармонично сочетаются с орнаментом на стенах, изысканной мебелью, роскошной мебелью и зеркалами. Можно взять его основные черты для разработки своего дизайна спальной комнаты.

Минимализм никогда не перестанет радовать глаз, любителей простора и уюта, меньше лишних элементов, больше пространства – это как раз то, что нужно спальне.

И, конечно же, хай-тек, с его современными идеями, объединив элементы этих трёх стилей, можно создать поистине что-то волшебное, выбрав основной уклон, в зависимости от предпочтений владельца будущей комнаты.