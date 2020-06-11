Хорошая ветеринарная клиника: как определить?

Домашние питомцы, как совсем маленькие дети, не могут рассказать, что и где у них болит, хотя по ним видно, что они страдают. Болезнь должен определить только врач. Поэтому выбор ветеринарной лечебницы для животного имеет большое значение. Только нужно знать, как этот выбор правильно сделать. Например, хорошая ветеринарная клиника имеет определённые признаки, которые можно определить перед визитом в подобное учреждение.

О многом расскажет даже телефонный звонок

Даже по первому телефонному звонку в ветеринарную клинику можно определить квалификацию этого учреждения. Если отвечают вежливо, терпеливо, рассказывают о врачах и даже называют их фамилии, клинике доверять можно. В случае, когда обобщённо говорят, что персонал хороший, нужно насторожиться.

ВАЖНО! Настойчивое предложение оказать помощь животному на дому, тоже не является признаком высокого уровня клиники. Вне ветеринарного учреждения нет необходимых препаратов и оборудования, даже диагностику там полноценно сделать нельзя.

Ещё хороший информатор – сайт учреждения. Если он давно не обновлялся, скучен и трафаретен, - посетителей у клиники, как и у сайта, явно немного.

И не нужно выбирать клинику подешевле. Скупой, как говорится, платит дважды. А тут ещё речь идёт о здоровье, а то и жизни четвероногого друга – чего уж тут экономить…

Внешний вид клиники и персонала

Он тоже говорит о многом. После выбора учреждения нужно сразу обратить внимание на само помещение во время визита. В профессиональной клинике сразу должна бросаться в глаза чистота. Наличие кварцевых ламп – признак солидности. Кстати, а очередь - признак востребованности, это тоже репутация.

Персонал должен быть в чистой, хорошо отглаженной форме. Солидная клиника требует её менять каждую смену, а то и чаще, чтобы не переносить вирусы и бактерии.



Признаки хорошего ветврача

Конечно, возраст ветеринарного врача – это опыт, но не всегда молодость говорит о недостатке квалификации. Нужно обращать внимание на другое:

хороший врач выслушивает хозяина заболевшего питомца подробно и терпеливо;

осмотр животного проводит тоже тщательно, не торопясь;

если использует в рекомендациях медицинские термины, тут же их объясняет;

обязательно подробно рассказывает о дальнейшем течении болезни.

О том, что врач должен быть доброжелательным к животному в любом его состоянии, говорить, наверное, и не стоит.

Хорошая ветеринарная клиника должна иметь хорошую техническую оснащённость и специализированных врачей. Один ветеринарный доктор просто не может знать всё обо всех болезнях. А врачебные наградные дипломы на стенах тоже говорят о многом в положительном плане.

По материалам сайта: https://chelseavet.ru