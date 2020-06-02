Накидки с подогревом для автомобиля

Когда на отечественном авторынке появились модели автомобилей с кондиционером и другие новинки, мало кто задумывался о том, вреден ли обогрев сидений для здоровья людей. Как и любое улучшение, эти автомобили получили широкое признание. Однако со временем учёные обнаружили некоторые вредные свойства устройства, особенно для мужчин.

В этом для многих людей нет никаких сомнений, так как сидеть даже в тёплом кресле намного уютно и комфортно. Но при детальном рассмотрении плюсов и минусов, можно заметить серьёзные проблемы для здоровья.

Преимущества обогрева автокресла стоит перечислить тут:

Комфорт является основным аргументом в пользу данного решения. Если есть автоматический запуск, вы можете прогреть салон. В противном случае вам нужно будет изолировать сиденье различными подручными средствами, а затем удалить их, что отвлекает; Снижение риска переохлаждения: низкие температуры могут увеличить риск воспалительных заболеваний органов малого таза - мужчин и женщин. Цистит, остеохондроз, ишиас - безумный список всех «прелестей», которые могут возникнуть в результате переохлаждения; Терапевтическ ий эффект: согревание может быть полезным, при некоторых патологиях: об этом могут рассказать квалифицированные врачи.

Хотя сиденье с обогревом может быть столь же вредным, сколь и полезным, никто не отказался от комфорта. Поэтому, если это возможно, конечно, его следует использовать, но с некоторыми ограничениями:

предотвращать перегрев не только органов малого таза, но и всего организма;

предварительно включите обогрев, чтобы сиденье нагрелось, а когда пришло время сесть, выключите его;

впоследствии температура в салоне будет контролироваться обогревателем;

после прогрева салона лучше снять верхнюю одежду, - вы исключите перегрев тела, а когда вы покинете автомобиль, разница в температуре будет не так заметна.

Как и любое действие или лекарство, обогрев сидений может быть полезным и вредным. Важно соблюдать осторожность и, разумеется, учитывать физиологические характеристики. Тогда вопрос о том, почему мужчины не могут сидеть на теплых сидениях, не возникнет. Подогрев автокресел не будет угрозой для возможности иметь потомство, а - лишь элементом приятного комфорта в своём авто.