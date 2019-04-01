Как выбрать итальянскую мебель?

Покупка подлинной мебели из Италии - далеко непростая задача. Кроме того, эти атрибуты доступны только покупателям соответствующего материального положения. Для тех, кто решил купить такой гарнитур, как итальянская мебель, будут полезны определённые рекомендации экспертов. Они помогут вам выбрать действительно оригинальные и качественные товары. Прежде всего, вы должны определить место производства мебели.

Эксперты предоставляют следующие рекомендации:

Стоимость настоящих итальянских атрибутов гарнитуров не может быть низкой - это аксиома. На конечную стоимость влияет не только высокое качество, но и цена перевозки.

Будьте внимательны, при изучении характеристик мебели по гарантии.

Во всех итальянских салонах, при наличии достойного качества, предоставляется корпоративный каталог.

Также стоит выяснить условия возврата и обмена товара, в случае необходимости.

Все перечисленные факторы можно найти на месте заказа.

На что обратить внимание при покупке мебели? Если вас интересует выбор цветов - то тутвы можете почитать о том, на какие цвета стоит обратить внимание в салоне итальянской мебели.

Что касается упаковочных материалов, то здесь итальянцы очень дотошны. Мебель укладывается в гипсокартон, каждая мелкая деталь перевозится отдельно. Фасады идут самостоятельно, так как они очень требовательны к транспортным условиям.

Нелегко найти подделку среди мягких атрибутов итальянских гарнитуров, поэтому следует внимательно рассмотреть мелкие характерные детали: молнии, швы, заднюю стенку.

Кожаные изделия из Италии имеют широкий спектр цветов, в отличие от других производителей.

Корпусную мебель также легче различить. Массив обработан с большой осторожностью, имеет неотразимое украшение, которое очень сложно повторить.

Атрибуты гарнитуров не имеют неприятного запаха, они экологически безопасные.

Используя приведённые выше советы, вы можете сделать грамотный выбор. Ведь итальянская мебель - серьёзная и дорогостоящая покупка на долгие годы.