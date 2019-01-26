Кино онлайн: преимущества

Интернет технологии в последние годы стали непосредственно связаны практически со всеми областями нашей жизни. С развитием онлайн-развлечений они перешли на качественно иной уровень - это относится и к просмотру фильмов. Если в недалёком прошлом, чтобы посмотреть долгожданную премьеру, нам приходилось тратиться на покупку лицензионного диска или билета в кинотеатр, то в настоящее время всё кардинально изменилось.

Наряду с внедрением виртуальных кинотеатров (например, funtik.tv), любители фильмов отныне имеют доступ к огромному миру кинематографа. Принимая во внимание скорость съёмки новых фильмов, разнообразие кинокартин, представленных в обычном онлайн-кинотеатре, от чёрно-белой классики до последних кассовых сборов, можно сказать, что нескольких жизней недостаточно, чтобы пересмотреть их все.

Основные особенности виртуальных кинотеатров также примечательны - по большей части они бесплатны и просты в пользовании. Лишь несколько щелчков мышью отделяют обычного пользователя от просмотра интересующей кинокартины, даже если он ещё не решил, что будет смотреть. Всегда можно будет облегчить поиск, обратив особое внимание на предлагаемые категории фильмов, классифицированные по жанру, году выпуска, стране и прочим параметрам.

Среди очевидных минусов, с которыми пользователям придётся столкнуться, при просмотре новинок - это малый размер монитора. Вполне возможно, что им приятнее смотреть фильмы на огромном экране в кинотеатре. Однако нельзя не отметить такое преимущество, как возможность просмотра в любое удобное время. Для этого достаточно иметь ПК, ноутбук или иной гаджет с беспрерывным доступом к интернету. Более того, всегда можно поставить фильм на паузу, если нужно ответить на телефонный звонок или выпить воды на кухне.

В любом случае, виртуальные кинотеатры не должны рассматриваться, как конкуренты реальным. Но вы всегда можете позвать своих друзей, чтобы вместе посмотреть фильм онлайн. То же самое относится и к просмотру романтических комедий или мелодрам, когда вы вдвоём. Такую интимную атмосферу в кинотеатре создать не получится.