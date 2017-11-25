Роза под куполом

Розы под стеклянными колпаками с недалекого времени начали становиться всё более популярными, поскольку они являются оригинальным, не особо распространенным подарком, который может впечатлить и покорить сердце возлюбленной. Каждая девушка, несомненно, оценит и никогда не забудет такой презент.

Роза под куполом легко выдерживает движение в транспортном средстве. Герметичная упаковка будет хранить неповрежденную стеклянную колбу. Роза или букет под колпаком не будет деформироваться и лепесточки не опадут. Более того, принеся её домой, она не завянет через неделю, а простоит так в течение нескольких лет, радуя свою владелицу, вызывая только приятные и теплые чувства по отношению к тому, кто подарил её. Это огромное преимущество перед привычными всем цветочными композициями, жизнь которых длится неделю.

Красавица и чудовище роза или букет под стеклянным колпаком можно приобрести заранее, не опасаясь, что они увянут до крайнего срока. Вы можете положить их в потаенное место, и забрать, когда понадобится.

Вручённые цветы нередко приносят проблему для их нового владельца: куда их класть? Нужно искать подходящую для них вазочку. А розам в колбе в этом нет надобности. Их нужно только поставить на стол или на полку.