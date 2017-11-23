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Жилые апартаменты: роскошь или комфортный вариант?
Слово «апартаменты» россияне упорно ассоциируют с роскошными особняками и пентхаусами, которые арендуют за границей состоятельные предприниматели для проживания на время отдыха или деловой поездки. Такую злую шутку сыграла новизна этого вида недвижимости на российском рынке и слабое знакомство с ней значительной массы населения.
Жилые апартаменты в юридическом аспекте
Апартаменты – это вид «нежилой» недвижимости, входящей в один ряд с офисами, магазинами и складами. Это определение обусловливает законодательные нюансы их аренды:
- Проживание в них всегда комфортно для предпринимателей, туристов и студентов, потому как располагаются они в деловых и торговых центрах городов, неподалеку от Вузов и достопримечательностей.
- Регистрация в апартаментах всегда временная, потому как прописаться в коммерческой недвижимости нельзя. Но и такой вариант хорош для приезжих – арендуя номер в апарт-отеле, вы легализуетесь на месте проживания, что позволяет вам длительно и без колебаний проживать в выбранном месте.
- Апартаменты – это не всегда роскошные жилые помещения на верхнем этаже с выходом на террасу. Они могут быть представлены и весьма скромной однокомнатной студией, стоимость аренды которой устраивает даже студентов.
Расположение в центре города, наличие в распоряжении полноценной квартиры с кухней и санузлом и возможности выбора апартаментов по метражу и стоимости делают их самым интересным вариантом для длительной аренды.
Классы и преимущества апартаментов
В отличие от гостиниц, апарт-отели предоставляют номера, метражом от 40 квадратных метров до 100 и более. Их меблировка и ремонт, количество предоставляемых услуг и стоимость напрямую связаны с классом недвижимости:
- Эконом. Самый широкий сегмент, предоставляющий простые, но комфортные условия для жизни. В них есть весь минимум, необходимый для жизни – кровати и шкафы, кухня с мебелью и плитой, душевая кабина и туалет. Площадь обычно невелика – 40-46 квадратов.
- Комфорт. Номера с улучшенной планировкой и более качественным ремонтом, площадь обычно до 55 квадратов;
- Бизнес-класс. Практичные апартаменты с дизайнерским ремонтом, предоставлением парковки, охраны и обслуживания номера;
- Элит – шикарные пентахусы и номера, занимающие целый этаж здания. Их арендаторам предоставляется полный спектр дополнительных услуг.
У каждого класса апартаментов всегда есть своя целевая аудитория. Первый вариант идеален для студентов, рабочих и специалистов, которым необходимо временно расположиться в чужом городе. Непритязательная, но уютная обстановка, умеренная стоимость – именно то, что им нужно. Бизнес-класс и элит наиболее часто арендуются на непродолжительный срок, предпринимателями, состоятельными туристами и звездами.
Преимущества апарт-отелей
Несмотря на различие в количестве квадратных метров и обустройстве, все апартаменты обладают общим спектром преимуществ:
- Расположены они всегда в центре. Поэтому деловые партнеры, достопримечательности, ВУЗы и магазины оказываются всегда относительно близко;
- Изолированность помещения гарантирует тишину и спокойствие;
- Наличие кухни и санузла позволяет полноценно устроить свой быт и, при желании, значительно экономить на обедах, уборке и стирке белья;
- Проживая в апартаментах, вы не подчиняетесь графику, который обычно выстраивают гостиницы, и никто не станет беспокоить вас без веского на то основания.
Жилые апартаменты – это комфортное решение вопроса проживания в чужом городе, вне зависимости от того, с какой целью и на какой временной промежуток вы в них поселились.