Служба утилизации ртути

Всем известно о том, что ртуть является ядовитым веществом. И даже в мельчайших количествах она может нанести серьезный вред здоровью человека и животных.

Почти в каждом доме имеется градусник. И нередко бывает, когда он может сломаться. То есть, термометры представляют своеобразную опасность, ведь если стеклянный корпус сломается, то ртутные шарики быстро распространятся по помещению. В этом случае нельзя медлить, и нужно срочно вызывать службу утилизации ртути.

А до тех пор, пока они не приехали, рекомендуется действовать следующим образом: вывести из дома детей, пожилых людей, беременных женщин, кормящих матерей. И постараться обеспечить помещению проветривание, без сквозняков. Если температура будет выше 18 градусов, то ртуть быстро испарится.

Далее приедут специалисты по очищению помещения от ртути и выполнят всю свою работу.

Например, одной из таких компаний является «Эко-эксперт». Они гарантируют полное очищение (демеркуризацию) и утилизацию ртути. Работы осуществляются в соответствии с показаниями приборов. Для этого они применяют специальные химические средства.

Также, стоит отметить, что ртуть имеет свойство распространяться и оседать на личных вещах. И поэтому специалисты данной компании "Эко-эксперт» тщательно очистят и бытовую технику, мебель, ювелирные украшения и прочие принадлежности. В то время, как многие другие компании, предоставляющие услуги по демеркуризации, утверждают, что это выполнять невозможно.

Применяемые здесь вещества, которые нейтрализуют ртуть, навсегда с первого раза избавят помещение от токсичных загрязнений.

Также, стоит сказать о том, что запрещается делать, если ртутный градусник разбился, до приезда специалистов:

Не пытаться очистить комнату пылесосом.

Не дотрагиваться до ртутных шариков руками, без резиновых перчаток.

Не стараться выметать её веником.

Не выбрасывать разбитый градусник в мусорку.

градусник Не выливать ртуть в унитаз.

Не стирать в машинке одежду, загрязненную ртутью.

Компания «Эко-Эксперт» предоставляет свои услуги в Москве и Московской области.