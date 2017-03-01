Что нужно знать про варикоз

В настоящее время варикоз наблюдается у многих людей, причём, не только у пожилых но и у молодых. При малейших симптомах необходимо сразу же обращаться к специалистам флебологам. Лечение варикоза зависит от степени его проявления. Подробнее о варикозе, симптомах, методах лечения, хирургическом вмешательстве, можно ознакомиться на сайте http://pro-varicoz.ru/

Существует четыре степени варикоза: