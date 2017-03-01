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Что нужно знать про варикоз
В настоящее время варикоз наблюдается у многих людей, причём, не только у пожилых но и у молодых. При малейших симптомах необходимо сразу же обращаться к специалистам флебологам. Лечение варикоза зависит от степени его проявления. Подробнее о варикозе, симптомах, методах лечения, хирургическом вмешательстве, можно ознакомиться на сайте http://pro-varicoz.ru/
Существует четыре степени варикоза:
- Варикоз первой степени. Он может возникнуть по разным причинам. Например, из-за беременности, лишнего веса, стоячей или сидячей работе. Обычно, при первой степени, человек не подозревает о своем заболевании. Если же имеется генетическая предрасположенность к варикозу – то обязательно нужно обратиться к врачу. Основными симптомами являются, например, отёки и боли в ногах, ночные судороги, сильная усталость при долгих нагрузках и прочие. В этом случае рекомендуется регулярно проводить массаж для укрепления вен и улучшения кровотока. Кроме того, полезным будет плавание, катание на велосипеде. Более того, специалисты могут назначить приём специальных препаратов, ношение белья и соблюдение особой диеты.
- Варикоз второй степени. В отличие от первой, симптомы являются более явными. Например, тяжесть в ногах, заметное расширение вен, варикозные узлы, отёки, боли, нарушение чувствительности в тех местах, где есть варикоз. Однако, при длительном отдыхе в лежачем положении, отёки могут пройти. Если своевременно начать лечить варикоз на этой степени, то заболевание не только пройдёт, но и устранятся боли и дискомфорт в ногах.
- Варикоз третьей степени. В этом случае наблюдаются не только отёки и боли в ногах, но и затемнение и пигментация кожи, воспаления, тромбофлебиты, дерматит и прочее. При лечении варикоза на данной степени, необходимо хирургическое вмешательство. Поскольку если не лечить, то могут появиться и язвы, что приведёт к значительным угрозам для жизни.
- Варикоз четвёртой степени. Это крайне запущенное состояние. На этой стадии наблюдаются язвы и прочие неприятности. Поэтому не рекомендуется откладывать, и при первых же симптомах обращаться к специалистам.