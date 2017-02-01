Выгодное Smart-Taxi в Киеве

Smart-Taxi – это выгодное такси, которое помогает быстро решить множество задач связанных с перевозкой по Киеву. Для заказа нужного транспорта нужно просто позвонить в диспетчерскую или оформить заявку на сайте http://smart-taxi.kiev.ua/. Подается машина сразу и на определенное согласованное время. При желании клиенты могут узнать о стоимости поездки ещё до подачи транспорта.

Какими преимуществами обладает Smart-Taxi в Киеве?

К главным достоинствам службы такси следует отнести:

Бесплатный вызов и подача авто.

Встреча клиентов в аэропорту Борисполь.

Курьерская доставка.

Доставка грузов и продуктов.

Гарантированная подача автомобиля.

Работа опытных водителей, которые знают актуальную информацию о дорогах и пробках.

Служба Smart-Taxi имеет свой личный автопарк автомобилей, которые постоянно проверяются перед тем, как выйти в рейс. Подача машины проводиться сразу и на специально оговоренное время. Клиенты могут заказать стандартные автомобили, класса универсал и минивен. Машиной управляют только опытные водители, которые отлично знают город и владеют актуальной ситуацией на дорогах. Тем самым они могут быстро миновать все пробки и быстро довести пассажиров в назначенный пункт. При желании клиенты могут заказать такси на большое количество мест и вместительный багажник, куда легко поместится весь груз.

Почему заказывать такси выгодно?

Иногда возникают ситуации, что машина поломалась или просто выпил на корпоративном мероприятии. В таком случае на свое авто садится нельзя, а можно вызвать такси, которое быстро отвезет клиента по указанному ним адресу. Как правило, общественный транспорт работает только в дневное время. Поэтому вечером добраться даже домой довольно проблематично. Служба такси Smart-Taxi предлагает исправный транспорт в любую часть Киева в течение нескольких минут.

При необходимости можно заказать трансфер из аэропорта или несколько машин для коллективной поездки на корпоративное мероприятие или домой. Для постоянных клиентов постоянно предлагают приятные имеются скидки, которые помогают существенно экономить на проезде. При необходимости можно заказать машину не только для одной поездки, но и на целый день, если нужно посетить сразу несколько мест. Салон машины такси всегда чист, а водители не задают лишних вопросов.

Автор статьи: Павлючик Наталия