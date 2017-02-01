Крепеж от ЭСПА-ТМЗ

На сайте manufacture.su представлена компания «Экспериментальное Специализированное Производство Авианормалей-ТМЗ». Данная компания образовалась сравнительно недавно, но очень активно развивается. Её основным достижением является налаженное производство метизов (металлических изделий) и авиационного крепежа. Данный завод является одним из самых крупных. Среди тех, которые располагаются в Южном регионе Российской Федерации.

Благодаря тому, что на заводе имеется крупная производственная мощность, то они способны выпускать изделия из металлов, отличающиеся высоким качеством и огромным ассортиментным рядом. Производимая продукция охватывает все задачи, которые выполняются крепежом.

Основной особенностью данного завода является производство нестандартного крепежа, подробнее тут. Более того, они всегда готовы пойти навстречу потенциальным заказчикам и производят крепеж по индивидуальным эскизам или чертежам клиентов, если им потребуются необычные формы и эксклюзивный уникальный дизайн.

Современное производство изделий из металлов является универсальным, как никогда раньше. К этим метизам относятся привычные всем, шайбы, гайки, болты, винты, заклепки, шпильки и прочее. Более того, в данной компании можно заказать и высокопрочный крепеж. К ним относятся анкеры, гайки, болты, которые соответствуют повышенным техническим требованиям, которые предназначены для механизмов, функционирующих либо в агрессивных условиях, либо в беспрерывном режиме.

Предлагаемый в данной компании «ЭСПА-ТМЗ» крепеж является широко востребованным в дорожной промышленности, в машиностроении, строительной сфере и даже в изготовлении мебели.

А сами изделия изготавливаются из следующих видов металлов и сплавов – нержавеющей стали, а также той стали, отличающейся устойчивостью к окислению, из меди, латуни, алюминия, бронзы, сплавов никеля и прочего.

На каждом этапе производства крепежа и метизов осуществляется строгий контроль качества. И поэтому вся производимая продукция отличается прочностью, надёжностью, износостойкостью и полностью соответствует всем установленным требованиям ГОСТ.