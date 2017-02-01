Свойства креатина и его возможные побочные эффекты

Креатин считается очень полезным соединением, которое вырабатывается в нашем организме, но также он играет роль спортивной добавки, которая широко популярна в мире бодибилдинга.

При сокращении мышечным тканям нужна энергия, которую они получают из АТФ. Когда ресурс исчерпывается, сокращения прекращаются, и тогда человек вообще не способен двигаться. Благодаря креатину происходит регенерация и быстро восстановление запаса АТФ в организме человека, благодаря чему работоспособность всех мышечных групп продолжается. Как свидетельствуют про креатин отзывы, этот эффект крайне важен для спортсменов, которые могут тренироваться больше и дольше.

Спортивная добавка креатин моногидрат является простой и действенной формулой, к тому же стоит он не дорого. Среди всего ассортимента спортивного питания его можно назвать доступным по цене.

Но людям, которые употребляют синтетические комплексы, важно знать не только полезные свойства вещества, но и его возможные побочные эффекты.

Почему креатин не растворяется?

Многие интересуются, почему креатин не растворяется. Это обусловлено его химическими свойствами. Можно привести пример с песком. Сколько угодно насыпьте песка в емкость с водой, он не растворится в ней.

Поэтому рекомендуется употреблять его и запивать большим количеством воды, чтобы обеспечить качественное усвоение в организме, а также предотвратить риск обезвоживания организма. Из-за своего нерастворения он накапливает воду – когда вы принимаете большие дозы вещества и не запиваете его достаточным количеством воды, в скором времени возникает дискомфорт и даже тошнота.

Зато можно подобрать такой формат вещества, на котором есть указание «micronized», то есть измельченный, и тогда это повышает уровень безопасности приема спортивной добавки.

Главное правило при употреблении креатина – выпивать каждый день примерно три литра воды. В пересчете на стаканы – это 10-15 единиц. Чем выше гидратация в клетках, тем активнее происходит протеиновый синтез, а также быстрее растут мышцы.

Креатин и его главная функция

Если говорить о положительных свойствах креатина, то данное вещество необходимо для обеспечения энергетического запаса в мышцах. Кроме того, он стимулирует мышечный рост, а также задерживает молочную кислоту, которая провоцирует образование крепатуры. Креатин является катализатором для выработки протеина, что и способствует набору массы.