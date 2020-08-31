Принципы функционирования букмекерской компании

Разнообразные спортивные состязания проходят без особых перерывов по всему миру. Любители спорта при обладании определенными знаниями сумеют заключать пари перед предстоящим матчем через профессионального посредника. Букмекерские компании отвечают за прозрачность сделки и за своевременную передачу выигранных средств с учетом маржи.

Возникновение букмекеров

Первые посредники начали появляться во времена гладиаторских боев, когда римские патриции готовы были ставить немалые суммы на выигрыш или проигрыш бойцов. Особый расцвет пришло позднее после популяризации лошадиных скачек.

На ипподроме заработал тотализатор и неопытные игроки старались прибегнуть к услугам людей, которые обладали информацией. Нередко приходилось нарываться на жуликов. Предпринимались попытки выбить фаворита и дать выиграть темной лошадке.

Развитие спутникового телевидения и возможность смотреть соревнования круглые сутки привело к расцвету букмекеров. Сложность заключалась в запретах, установленных в большинстве государств.

Букмекерство ассоциировалось исключительно с мошенничеством и потребовалось время для изменения ситуации. Подпольный бизнес стал выходить из тени и легализоваться. При этом лицензии выдают в офшорных зонах и вполне официально. Благосклонность властей объясняют огромные отчисления и желание не выходить за рамки законов.

Особенности функционирования

Первые конторы открывались как обычные офисы, чтобы потенциальный клиент сумел нанести визит и лично передать средства через менеджера. Сотрудник совмещал роли кассира и консультанта.

Одинокие букмекеры фактически исчезли. Официальные букмекерские компании в России получают лицензию при наличии солидного уставного капитала (600 миллионов рублей) и штата. Отделы отвечают за функционирование наземных пунктов и безопасность виртуальной конторы, где ставки делают в режиме реального времени.

Аналитикам приходится отслеживать любые малейшие изменения ситуации. На итоги матча могут влиять погодные условия, состояние газона и травмы ведущих игроков. Результаты повлияют на маржу, заложенную в коэффициент от букмекера.

Найти традиционный офис теперь будет проблематично. Среди лидеров отмечают старейшую компанию Фонбет, успевшую открыть свыше 1100 филиалов. Деятельность постепенно перемещается в виртуальное пространство.

Российским беттерам предстоит пройти процедуру верификации, поскольку законодательство не допускает анонимности сегмента. Ведь выигрыш свыше 15 тысяч рублей означает взимание налога (13%) букмекером и отсылку в налоговые инстанции.

Положительной стороной остается возможность заранее ознакомиться с рейтингами и отзывами опытных игроков. Лидеры практически не уступают позиций (Париматч, Винбет, Фонбет) и гарантируют своевременную выплату. Расширит возможности сотрудничество с 1хбет, предлагающей использовать демо-счет и отдел с любимыми играми.