Вывоз мусора небольшими грузовиками

На строительных площадках постоянно ежедневно появляется много отходов, которые должны быть утилизированы.

Для благополучного решения мусорной проблемы на любом объекте требуется четкая организация выполнения уборочных работ и вывоза мусора.

Распространенным вариантом транспортировки отходов со стройки является контейнерный способ. Но крупнотоннажные грузовики не всегда имеют возможность добраться до стройплощадки или другого объекта.

В подобных случаях используется компактные машины, способные вывезти хлам на утилизацию.

Маневренные грузовички небольших размеров могут проехать по тесным улицам, под низкими арками, припарковаться в тесном дворе.

К таким транспортным средствам можно отнести:

ГАЗ 33104 и 33106 ГАЗ-3310 (Валдай);

ГАЗ 3302 (Газель);

ЗИЛ-5301 Бычок;

Hyundai HD 72, HD 78, HD 120;

Hyundai PORTER и другие транспортные средства грузоподъемностью до 1,5 тонн.

Это довольно вместительные транспортные средства. Оны способны вывезти полторы тонны мусора за одну ходку.

Расценки на услуги таких грузовичков невысокие благодаря низкому потреблению топлива и недорогому обслуживанию. Так по сравнению с импортными аналогами, запчасти на Валдай или Бычок, на порядок дешевле, чем для таких полуторок, как Ford или Volkswagen.

Сегодня на дорогах встречаются разные модификации машин из данной транспортной категории.

Бывают автомобили для грузового, грузопассажирского применения, с расширенной, короткой базой.

У «Валдая», например, нет подъемных механизмов. Зато кузов располагается низко над землей. Поэтому загрузка/выгрузка вручную производится достаточно просто.

Подобные грузовички выгодны для перевозки на утилизацию ненужной мебели из офиса или квартиры, холодильника, другой бытовой техники. Мелкий мусор укладывается в мешки для удобства погрузочных работ и компактности расположения в кузове.

Итак, следует еще подчеркнуть следующие плюсы малолитражных грузовиков:

Компактные размеры, маневренность транспортного средства. Автомобиль имеет возможность беспрепятственно передвигаться по улицам мегаполиса;

Разноплановость моделей. Вариант машины подбирается с учетом местонахождения объекта, особенностей заказа;

Разумная цена на услуги;

Вместительность кузова.

Этими автомобилями пользуются для освобождения строительных площадок, которые находятся среди плотной застройки, офисов, квартир от скопившегося хлама.

Для заполнения кузова «Валдая» или «Газели», грузчикам требуется порядка полутора часов.

Данные транспортные средства является достаточно рациональным способом перевозки, когда требуется вывезти относительно немного мусора.

Так, например, грузовички Hyundai серии HD имеют большой запас прочности. Благодаря этому вес перевозимых отходов может несколько превышать допустимые нормы.