Анкер: сфера приминения

При строительстве или ремонте, необходимо закрепить детали к стене или подвесить конструкцию к потолку. Это часто делается с помощью обычных дешевых пластиковых гильз, доступных во множестве размеров, от миниатюрных до больших. Однако. они подходят далеко не для всех работ. Порой потребуются более эффективные и надежные методы фиксации.

Дюбели не помогут в повседневной жизни, если вам надо установить крупную технику, например, водогрейный котёл, турник на стену или повесить тяжёлую люстру на потолке. Что уж говорить о промышленных отраслях, учитывая необходимость установки оборудования, тяжёлых подвесных конструкций, опорных кронштейнов и прочих задач, с которыми другие типы крепежа просто не справятся, из-за их простоты и отсутствия надёжности.

В таких ситуациях стоит использовать анкеры - крепежные элементы, рассчитанные на высокие нагрузки и изгибающие силы, действующие на крепежные детали в процессе эксплуатации. Они также не подвергаются деформации.

К минусам анкеров, кроме сравнительно высокой стоимости, можно отнести некоторые проблемы, при установке крепежа. Для этого необходимы дополнительные инструменты:

сверло;

молоток;

отвёртка или гаечный ключ для затягивания винта или гайки анкера.

Купить анкеры вы можете в специализированных магазинах, в том числе и в интернете, с доставкой.

Однако, все работы по установке анкеров более чем выгодны, за счёт большого запаса прочности, который позволяет без опасения последствий подвешивать тяжёлые элементы и конструкции. Поэтому для ответственных установок надо использовать именно этот тип крепежа, как наиболее надёжный и долговечный, обеспечивающий высокую степень безопасности.

Анкеры выполнены из высококачественной тали, латуни или алюминиевых сплавов.

Поскольку ожидается, что анкеры будут иметь длительный срок службы, коррозионная стойкость является значимым критерием, при выборе крепежа. Изделия из латуни, нержавеющей стали или алюминия не подвергаются коррозионным процессам. Более того, некоторые модели покрыты слоем оцинковки, благодаря чему, их можно использовать в условиях с повышенной влажностью.