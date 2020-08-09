Какая упаковка лучше для сладкого подарка?

Без сладких подарков трудно представить себе такой праздник, как Новый год. Выбирая их, нужно учитывать не только содержание, но и тип упаковки. Именно она повышает ценность презента и вызывает положительные эмоции у получателя. Вариантов оформления множество - подарочные пакеты на Новый год, мягкие игрушки, картонные коробки или металлические банки.

Особенности правильной фасовки

Кондитерские изделия требуют грамотного отношения с точки зрения фасовки, ведь они должны сохранить вкус и свежесть как минимум 2-3 месяца. Правильная упаковка соответствует нескольким параметрам:

подходит размерам и особенностям продукта;

удобно хранится и перевозится, гарантия сохранность конфетного содержимого;

простая и понятная: чем сложнее конструкция, тем больше трудностей с ее перевозкой;

пробуждает желание купить товар.

Сладкие новогодние подарки упаковываются разными способами. Об особенностях каждого из них мы расскажем ниже.

Картонная упаковка

Наиболее распространенной и доступной считается картонная коробка из хром-эрзаца ли микрогофрокартона. Она выпускается разных форм (от прямоугольника до снежинки или ракеты) и декорируется на традиционную новогоднюю тематику с изображениями Деда Мороза и Снегурочки, символа года Быка и коллажами на рождественские мотивы. Поверхность украшается глиттерным покрытием, голографией, тиснением, иногда оставляются прозрачные окошки.

Металлическая упаковка

Она выпускается в виде банок, туб, цилиндров с крышками, только в отличие от картона не деформируется и более прочная. Для удобства металлические тубы часто оснащаются пластиковой или веревочной ручкой. После окончания сладостей тубы можно использовать для игр. Дизайн поверхности выполняется тиснением для более презентабельного вида. Эта фасовка стоит дороже картона, но значительно дешевле текстиля.

Текстильная упаковка

Она представлена нарядными пакетами из плотной органзы, рюкзаками и сумками, а главное – мягкими игрушками. Подобные подарки неизменно вызывают восторг не только у детей, но и у взрослых. Пошив ведется из безопасных и мягких материалов, весь декор натуральный, мелких деталей нет, поэтому дарить их можно самым маленьким. Единственный недостаток текстильной продукции в более высокой стоимости.

Деревянная упаковка

Детские подарки в такой упаковке выбираются редко, а вот для взрослых довольно часто, особенно в качестве корпоративных презентов. Дерево легко обрабатывается, поэтому из него можно создать и шкатулку, и саквояж, и сундук. Поверхность или расписывается вручную, или украшается кружевной резьбой, что придает изделию еще более привлекательный вид.

Упаковку стоит подбирать под возраст, положения получателя. Например, для детей лучше всего подходят картонные, металлические фасовки и мягкие игрушки, а для взрослых – эксклюзивные деревянные изделия, которые можно использовать как предмет интерьера.

Статью предоставила компания Москондитер - https://москондитер.рф/