Чековая лотерея Латвии на грани закрытия

1 июля год назад специальным законом в Латвии была введена чековая лотерея, целью которой было привлечь к декларированию доходов и увеличить уплату налогов.

Чековая лотерея проводится в Латвии впервые, но это широко распространенная практика в других странах мира, которая дала положительные результаты как в отношении изменения общественного поведения, так и в отношении поступлений в государственный бюджет.

Принять участие в лотерее может любой желающий, зарегистрировав чек, квитанцию или билет стоимостью не менее пяти евро. После регистрации необходимо сохранить документ, так как его нужно будет предоставить в случае выигрыша.

Статистика, собранная Службой государственных доходов, показала, что лотерея началась в амбициозных масштабах – в первый месяц в ней приняло участие более 100 000 человек. А за период с июля по декабрь месяц 2019 года сумма общих выплат составила около 139 000 евро.

Однако не смотря на такой масштабный старт, у многих участников лотерея вызывала недоверие. Почти половина участников участвовали только один или два месяца. Ложку дегтя в честность лотереи добавила СГД, когда результаты лотереи были доступны на сайте за 2 дня до официального оглашения.

1 июля год назад специальным законом в Латвии была введена чековая лотерея, целью которой было привлечь к декларированию доходов и увеличить уплату налогов.

Чековая лотерея проводится в Латвии впервые, но это широко распространенная практика в других странах мира, которая дала положительные результаты как в отношении изменения общественного поведения, так и в отношении поступлений в государственный бюджет.

Принять участие в лотерее может любой желающий, зарегистрировав чек, квитанцию или билет стоимостью не менее пяти евро. После регистрации необходимо сохранить документ, так как его нужно будет предоставить в случае выигрыша.

Статистика, собранная Службой государственных доходов, показала, что лотерея началась в амбициозных масштабах – в первый месяц в ней приняло участие более 100 000 человек. А за период с июля по декабрь месяц 2019 года сумма общих выплат составила около 139 000 евро.

Однако не смотря на такой масштабный старт, у многих участников лотерея вызывала недоверие. Почти половина участников участвовали только один или два месяца. Ложку дегтя в честность лотереи добавила СГД, когда результаты лотереи были доступны на сайте за 2 дня до официального оглашения.

Так был известен номер чека, которому полагался приз в размере 10 000 евро, а также и те участники, кому достались второстепенные призы. Эти данные быстро были удалены, но журналисты сделали фото результатов, которые 11 августа 2019 года- официальный день оглашения итогов, совпали с ранее опубликованными. Это вызвало волну негодования у граждан.

А затем и Covid-19 внес существенные коррективы во многие проекты и сферы жизнедеятельности во всем мире, поэтому организаторы лотереи теперь не уверены в возможности дальнейшего проведения лотереи.

Кроме того, министр финансов Янис Рейрс заявил, что дальнейшее финансирование лотереи скорее всего не планируется, поскольку сомневается в ее целесообразности и не считает эту затею правильной.

«О дальнейшем функционировании чековой лотереи можно будет говорить после проведения комплексного анализа ее эффективности, только после проведения проверки будет приниматься окончательное решение».

За прошедший год расходы на чековую лотерею составил 650 000 евро. Многие участники лотереи выдвигали предложение по усовершенствованию лотереи, благодаря которому у них появилась бы возможность регистрировать для участия фото чека. Но организаторы пока не рассматривают эти варианты, так как пока не известно будет ли лотерея профинансирована на следующий год.

Так был известен номер чека, которому полагался приз в размере 10 000 евро, а также и те участники, кому достались второстепенные призы. Эти данные быстро были удалены, но журналисты сделали фото результатов, которые 11 августа 2019 года- официальный день оглашения итогов, совпали с ранее опубликованными. Это вызвало волну негодования у граждан.

А затем и Covid-19 внес существенные коррективы во многие проекты и сферы жизнедеятельности во всем мире, поэтому организаторы лотереи теперь не уверены в возможности дальнейшего проведения лотереи.

Кроме того, министр финансов Янис Рейрс заявил, что дальнейшее финансирование лотереи скорее всего не планируется, поскольку сомневается в ее целесообразности и не считает эту затею правильной.

«О дальнейшем функционировании чековой лотереи можно будет говорить после проведения комплексного анализа ее эффективности, только после проведения проверки будет приниматься окончательное решение».

За прошедший год расходы на чековую лотерею составил 650 000 евро. Многие участники лотереи выдвигали предложение по усовершенствованию лотереи, благодаря которому у них появилась бы возможность регистрировать для участия фото чека. Но организаторы пока не рассматривают эти варианты, так как пока не известно будет ли лотерея профинансирована на следующий год.