Эксклюзивные телефоны от Caviar

Caviar - отечественный бренд, известный во всём мире. Эта компания специализируется на создании роскошных дизайнов и модификаций для смартфонов, часов и других аксессуаров.

В своей работе Caviar использует исключительно дорогие материалы - следующие:

золото;

серебро;

бриллианты и иные драгоценные камни;

натуральная кожа.

И это ещё не весь перечень используемого сырья. Каждый гаджет Caviar изготавливается вручную высококвалифицированными мастерами и, следовательно, отличается впечатляющим качеством.

Смартфон Caviar стоит дорого. Цена некоторых девайсов может достигать нескольких миллионов рублей. Эта стоимость непосредственно связана с ручным трудом и использованием дорогих и редких материалов.

Если вы хотите и имеете на это деньги, то можете запросить индивидуальный дизайн смартфона. Эта услуга, безусловно, будет дорогой, но в конечном итоге вы получите устройство с непревзойдённым дизайном на рынке. Вы должны знать, что Caviar не разрабатывает конкретно смартфоны, а только создаёт эксклюзивный дизайн.

Самым популярным эксклюзивным Caviar является 11. В создании этого дизайна принимали участие итальянские ювелиры.

Все модели этого бренда собираются вручную, только из высококачественных материалов, с высочайшим уровнем качества, надёжности. Также на все смартфоны ограниченной серии Caviar предоставляется гарантия. Компания имеет международный сертификат на ведение своей деятельности и ставит печать с пятью степенями защиты на все девайсы, что даёт возможность отличить подделку от оригинала.

Вы можете запросить дизайн любой темы для Caviar. Для этого вам надо открыть специальный раздел, где вы можете смоделировать ваше устройство. Кроме того, укажите материал и стилевые предпочтения. По желанию корпус может быть украшен драгоценными камнями.

Последний дизайн Caviar - iPhone 11, разработанный после Tesla Cyber Truck. Для его создания используют сверхпрочный материал: титан. А сам корпус защищён от всевозможных внешних воздействий и способно противостоять сильным воздействиям.

Также гаджеты Кавиар могут стать хорошим подарком для дорогого вам человека. Либо - вы можете скинуться всем рабочим коллективом на такой презент вашему руководителю. Без сомнения, это никого не оставит равнодушным.