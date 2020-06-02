Переедем на север!

Санкт-Петербург растет. То тут, то там начинают возводить новые жилые комплексы, чтобы сделать жизнь в Северной столице еще комфортнее. Поэтому сегодня квартира в Выборгском районе или на берегу Финского залива уже не мечта, а реальность, которая может стать вашей и кардинально изменить жизнь!

Почему стоит обратить внимание на северные районы Санкт-Петербурга?

Это удачное сочетание атмосферных исторических и новых спальных районов. Здесь много интересных достопримечательностей. Но визитной карточкой севера Санкт-Петербурга, конечно же, являются сады, парки, скверы и побережье Финского залива. Некоторые зеленые зоны являются объектом всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО, а другие давно стали общепризнанными местами отдыха.

При этом добраться отсюда до центра города уже давно не проблема. Метро, налаженная система наземного общественного транспорта, широкие шоссе и проспекты, кольцевая автодорога делают передвижение удобным и быстрым вне зависимости от того, пользуетесь ли вы личным транспортом или предпочитаете автобусы и трамваи.

Какие же преимущества есть у квартиры на севере СПб и что необычного и интересного могут предложить застройщики? Новые жилые комплексы отличаются нестандартным стилем и дизайном, некоторые из них созданы при непосредственном участии ведущих современных архитекторов. Поэтому в зданиях удается воплотить с одной стороны простоту и демократичность, а с другой добавить яркие акценты и нестандартные цветовые решения.

Есть жилые комплексы, которые сумели объединить в себе спокойствие и умиротворенность загородного образа жизни с комфортом и удобством столичного города. Закрытая придомовая территория, отличная транспортная развязка, ухоженные зеленые дворы с детскими и спортивными площадками, зонами отдыха – здесь продумана каждая деталь, чтобы жизнь в новом доме позволила вам наслаждаться каждым мгновением.

В каждом жилом комплексе вас ждут студии, 1-, 2- и 3-комнатные квартиры. Вы можете выбрать не только метраж и количество комнат, но и варианты отделки – черновую для собственного дизайн-проекта или чистовую, чтобы переехать в новую квартиру сразу после сдачи дома. Отдельным приятным бонусом может стать приобретение жилья со встроенной кухней.

Северные районы Санкт-Петербурга сегодня одни из самых перспективных, а значит, новая квартира здесь будет отличным вложением средств и настоящим домом для вас и вашей семьи.