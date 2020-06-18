Лечение рака печени в Израиле

Израильские клиники оснащены современным оборудованием для диагностики первичного рака. Опытные врачи здесь высокопрофессиональны, у них самые передовые методы лечения, поэтому в израильских клиниках самый высокий процент пациентов с излеченным раком.

Основным методом устранения злокачественных опухолей является хирургическое вмешательство. Израильские хирурги считаются лучшими в мире в этой области и не имеют себе равных. Тип операции подбирается с учётом стадии заболевания и состояния пациента.

Наряду с хирургическим лечением онкологии, в том числе печени, также используется химиотерапия. Под её влиянием размеры опухоли значительно уменьшаются. Этот метод полезен после операции для улучшения терапевтического эффекта. В работе используются только инновационные препараты.

Израильские клиники - лучшая альтернатива для лечения рака печени. Подробнее об этом можно почитать на https://hospitalassuta.ru/lechenie-raka-v-izraile/lechenie-raka-pecheni-v-izraile.

Наиболее очевидные преимущества лечения рака печени в Израиле включают следующее:

активное внедрение инновационных технологий;

самые современные методы диагностики;

использование новейших биопрепаратов для лечения;

использование щадящих методов терапии для максимального поддержания здоровых тканей;

в клиниках работают только опытные врачи, большинство из которых имеют учёные степени;

пациент не должен долго ждать очереди на операцию; Лечение назначают немедленно, чтобы предотвратить распространение опухоли печени.

Израильские учёные разрабатывают новые лекарства, которые вызывают гибель раковых клеток. Эти препараты уникальны и доступны только в Израиле.

Во всех клиниках созданы комфортные условия для пациентов, прибывших на лечение из других стран.

Приблизительную стоимость лечения рака печени в Израиле сложно назвать - она рассчитывается индивидуально. Цена зависит от стадии заболевания и методов, применяемых, при лечении и диагностике. В целом, лечение в Израиле на 30% дешевле, чем в европейских клиниках, и на 50% дешевле, чем в американских. В то же время качество отнюдь не уступает и даже превышает уровень европейских и американских клиник. Лечение онкологии печени в Израиле допускает стойкую и длительную ремиссию заболевания.