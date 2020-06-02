Рулонная штора день-ночь

Рулонные шторы день-ночь являются отличной альтернативой обычным классическим жалюзи, которые многие пользователи считают неинтересными. Основное отличие от обычных жалюзи заключается в том, что эти шторки не образуют единое полотно, а изготовлены из серии прозрачных и непрозрачных материалов, поэтому их часто называют «зебра».

Внешне они напоминают обычные жалюзи и даже по своим функциям очень похожи на них, но вторые - больше подходят для офисов и коммерческих объектов, а в своём доме всегда хочется создать уютную атмосферу.

Шторы день-ночь состоят из двух типов ткани: прозрачной (или полупрозрачной) и плотной. Первый материал - часто изготавливают из тонкого обыкновенного тюля, лёгкой и невесомой органзы, а также из плотного шёлка или сетки. Непрозрачные материалы могут быть выполнены, как из натуральных материалов, так и искусственных. И первое, и второе могут быть мягкими или узорчатыми, с металлическим, матовым или глянцевым покрытием. Всё зависит от личных предпочтений владельцев жилищ.

Полоски ткани для штор хорошо обработаны тефлоновой пропиткой, которая помогает этим изделиям приобретать защитные свойства, от выгорания, например.

Эти шторы имеют необычайно элегантный стиль, чем неодушевленные и холодные жалюзи. Оконный проём, украшенный такими изделиями, всегда моден и современен, а подоконник всегда свободен, что даёт вам возможность размещать цветы именно там, где вы хотите.

Эти шторы имеют свои преимущества и недостатки. Преимущества включают:

элегантный вид;

богатая цветовая гамма;

практичность и несложный уход;

ввиду их универсальности, они могут использоваться для любой комнаты, в дополнение к комбинированию и сочетанию с другими шторами;

комфорт, благодаря простому подъёмному механизму.

Однако как и многие другие, эти шторы могут иметь недостатки, например:

из-за плотной текстуры, ткань может быстро впитывать запахи, что не хорошо для кухни, поскольку эти шторы нельзя стирать;

фурнитура, хотя и изготовлена из прочных материалов, всё же не долговечна.

Такие шторы можно выбрать в любом цвете, а главное, - на любой вкус и кошелёк.