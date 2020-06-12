Как сделать колодец своими руками

Практически на каждом дачном участке, или на территории частного дома можно встретить колодец. Это самое простое и доступное устройство, с помощью которого можно добывать воду. Она может применяться для бытовых целей, во время строительства, для полива огорода. Узнать больше полезной информации о том, как провести монтаж колодца можно на сайте https://skvazhina-igla.ru/skazhina-v-dome-tipy-skvazhin/.

Несколько полезных рекомендаций

В первую очередь необходимо определить место, где будет находиться колодец. Нельзя располагать его слишком близко к дому, чтобы фундамент не стал разрушаться от влаги. Нельзя монтировать колодец возле дороги.

Кроме этого, не допускается установка колодцев возле септика и уличного туалета. Если этим правилом пренебречь, вода быстро загрязнится и станет не пригодна для питья. Если колодец будет использоваться для полива огорода и сада, нужно расположить его как можно ближе к растениям.

Чтобы вырыть котлован, необходимо использовать специальное бурильное оборудование. Лучше доверить это дело специалистам. Для монтажа колодца нужно использовать инертные материалы, которые не будут оказывать негативного воздействия на воду и изменять её химический состав.