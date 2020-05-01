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Заработок на биткоин кранах
В настоящее время криптовалюта становится все более важной на мировом валютном рынке. О её самой известной форме, биткойнах, слышали даже те, кто абсолютно не интересуется экономикой. Несмотря на то, что многие инвесторы с большим сомнением относились к цифровым валютам, проверка временем показала, что Биткойн только укрепил свои позиции в мировой экономике, принеся огромные состояния его владельцам.
Благодаря неуклонному росту популярности криптовалют по всему миру, с помощью "битка" вы можете теперь оплачивать покупки в онлайн-магазинах, кафе, авиакассах, гостиничных номерах и прочих.
Конечно, основной доход приносит торговля на валютной бирже, но есть альтернативные способы получения прибыли, которые не требуют больших рисков и вложений.
Всё чаще так называемые биткойн-краны стали появляться в интернете. Реально ли зарабатывать с их помощью? Абсолютно каждый пользователь ПК может начать зарабатывать цифровую валюту. Для этого надо создать электронный кошелёк для биткойнов и провести за ПК несколько часов.
Биткойн-краны - это специальные сайты. Это метчики для создания биткойнов на автомате, которые предлагают платить сатошики всем пользователям в обмен на выполнение простых задач. Одна сатоши равна сто миллионной части биткойна.
Создатели таких кранов изначально стремились привлечь аудиторию к цифровым валютам, и теперь сервисы стали хорошимм вариантом для заработка, где они платят не только за выполненные задачи, но и за партнёров, участвующих в них (реферальная система).
Преимущества заработка на биткоин кранах включает:
- Регистрация и работа на этом сервисе не требуют первоначальных инвестиций.
- Нет ограничений по времени и объёме задач. Он может пойти на службу в любое время и выполнять только те задачи, которые его интересуют.
- Работы на площадке крана доступны каждому. Надо лишь иметь ПК с доступом к сети и собственный криптовалютный кошелёк.
- Существует огромное количество различных биткойн-кранов, поэтому пользователь имеет право работать с несколькими одновременно, а также выбирать наиболее выгодные, по собственному усмотрению.