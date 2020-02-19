Компрессорное оборудование Dalgakiran

Турецкие компрессоры Dalgakiran появились на рынке нашей страны сравнительно недавно, однако смогли получить огромное признание среди промышленных и производственных предприятий. Эти мощные и надёжные агрегаты, на высшем уровне зарекомендовали себя в различных отраслях: от фармацевтической до тяжёлого машиностроения. Кроме универсальности и технических характеристик, многие потребители приметили и доступную стоимость компрессоров данного бренда. При схожих параметрах устройства от турецких производителей обходятся дешевле своих европейских аналогов, и поэтому неудивительно, что спрос на них растёт с каждым годом.

Для производства компрессоров DALGAKIRAN использует высококачественные винтовые болты от лучших производителей. Использование качественных европейских компонентов гарантирует долгую эксплуатацию оборудования, без проблем. Каждый винтовой компрессор проверяется на качество работы, уровень шума и другие показатели, прежде чем поступит в продажу.

Оборудование DALGAKIRAN официальный сайт используется в следующих отраслях:

управлять различными машинами и механизмами, используя энергию сжатого воздуха;

для выдувания, как окислитель в зонах горения;

при изготовлении ПЭТ-упаковки;

во всех отраслях, от нефтяной до продуктов питания;

• от машиностроения до производства строительных материалов.

Преимущества винтовых компрессоров DALGAKIRAN включает: