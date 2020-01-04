Как избавиться от долговых обязательств законно

Каждый человек хочет проживать в современных условиях. Для этого приобретаются автомобили, инновационные бытовые приборы, другие предметы ежедневного обихода.

Однако бюджет ни у каждого позволяет это сделать за наличные денежные средства. Потому, многие обращаются в банковские организации за потребительскими кредитами или другими продуктами кредитования.

Жизнь- штука непредсказуемая, и часто случается так, что погасить задолженность не получается, причем долгое время. И тут возникает вопрос у потребителей, как избавиться от долговых обязательств на законном основании?

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5 способов избавления от долговых обязательств

Как правило, полоса неудач начинается с потери работы, с резким ухудшением состояния здоровья. Нет возможности зарабатывать деньги на проживание, не говоря уже о погашении задолженностей.

Первое, что необходимо сделать, это не паниковать, а начать искать способы устранить все неприятные ситуации. Как минимум, существует 5 способов, посредством которых можно избавиться от долговых обязательств, причем на законных основаниях.

1. Реструктуризация и рефинансирование

Это самый простой способ предусматривает договор с банковским учреждением, снизить финансовую нагрузку. Сделать это можно в этом же банке или оформить договор рефинансирования в другой банковской организации.

2. Продажа залогового имущества

Данный способ надежный, но менее приятный самому заемщику. Кроме того, если заемщик брал кредит под залог имущества, которое можно продать банку или сделать это самостоятельно. Данный способ болезненный в силу того, что был оформлен кредит именно, под покупку чего-то важного и необходимого.

3. Признание себя банкротом через суд

Данный способ актуален, однако признать себя банкротом дело, весьма, трудоемкое и проблематичное.

4. Отсрочка платежа

Такой способ подойдет тем заемщикам, у которых возникли временные трудности с платежеспособностью. Как правило, банки идут своим клиентам навстречу и переносят дату платежа на некоторое время.

5. Обращение к поручителям

Это не очень хорошая идея, возлагать свои трудности на плечи родственников, друзей. Однако часто именно, такой способ позволяет разрешить сложившиеся финансовые проблемы.