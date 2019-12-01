Назначение декоративной косметики

Во все времена женщины хотели выглядеть привлекательно и ухоженно. В качестве косметических средств использовались растения, древесный уголь для подводки глаз. Для выделения щек применялся свекольный сок.

Сегодня косметическая сфера предоставляет массу возможностей, чтобы сделать лицо, волосы, тело красивым, упругим и нестареющим.

Что такое современная декоративная косметика

Слово «Decorate» в переводе с английского означает «украшать». Все косметические средства декорирования лица делают его привлекательным, гармоничным, выразительным. Косметических средств много. Каждое из них предназначается для выражения той либо иной части лица.

Например, можно купить румянаmake up atelier в Украине. При их нанесении можно добиться желаемого визуального изменения формы лица.

К другим видам декоративной косметики относятся:

·средства тональные, они позволяют сделать лицо гладким и ровным, скрыть некоторые дефекты кожи. Они так же имеют широкую линейку продукции, бывают кремы, муссы, основы и пр.;

·коррекционные средства дают возможность придать лицу мягкость, выразительность, так как посредством точечных корректоров можно расставить темные и светлые акценты;

·декоративные средства для ухода за губами. К ним относятся, карандаши контурные, помада, различные блески для губ и пр.;

·глаза всегда должны выделяться на общем фоне лица. Не зря говорят, что они зеркало души. Для их выражения разработаны специальные подводки, консистенция которых может быть жидкой или гелевой, туши, тени для век и для бровей.

Наряду с основными средствами декоративной косметики есть и вспомогательные средства, которые долгое время позволяют сохранить лицо ухоженным и аккуратным.

Преимущества декоративной косметики

Главным преимуществом использования декоративной косметики является тот факт, что при их помощи можно превратить женщину даже с самой незадачливой внешностью, в очаровательную красотку.

Многие считают, что такие средства обманывают мужчин. Однако это можно принять за предрассудки. Другое дело, если декоративные средства не должного качества, то нанесение вреда коже лица очевидно.

Потому, декоративные косметические средства нужно покупать у проверенных производителей.