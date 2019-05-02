Отделочные работы: правила

Строительство зданий различного назначения не могут подвергаться эксплуатации без отделочных мероприятий. Они могут быть не только внутренними, но и наружными работами.

Отделка помещений общественных зданий предусматривает целый комплекс задач, целью которых является не только создания красивого интерьера, но и осуществления защиты всех поверхностей от различных воздействий.

Кроме того, отделочные работы предусматривают обустройство тепло- и звукоизоляции помещений, которые необходимы для создания комфорта и удобства сотрудникам.

Материалами для отделочных работ может быть различная продукция, начиная от штукатурки разного вида, до использования керамической плитки и других видов изделий.

Данные работы следует выполнять с правилами техники безопасности с использованием только экологически чистой продукции.

Основными видами отделочных работ являются:

·штукатурные работы;

·облицовочные работы;

·малярные работы;

·остекление;

·оклейка обоями стеновых поверхностей.

Так сказать, это условный перечень отделочных мероприятий. Специфика любых отделочных работ зависит от выбора материалов, так как они играют решающую роль в выполнении поставленных задач