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Отделочные работы: правила
Строительство зданий различного назначения не могут подвергаться эксплуатации без отделочных мероприятий. Они могут быть не только внутренними, но и наружными работами.
Отделка помещений общественных зданий предусматривает целый комплекс задач, целью которых является не только создания красивого интерьера, но и осуществления защиты всех поверхностей от различных воздействий.
Кроме того, отделочные работы предусматривают обустройство тепло- и звукоизоляции помещений, которые необходимы для создания комфорта и удобства сотрудникам.
Материалами для отделочных работ может быть различная продукция, начиная от штукатурки разного вида, до использования керамической плитки и других видов изделий.
Данные работы следует выполнять с правилами техники безопасности с использованием только экологически чистой продукции.
Основными видами отделочных работ являются:
·штукатурные работы;
·облицовочные работы;
·малярные работы;
·остекление;
·оклейка обоями стеновых поверхностей.
Так сказать, это условный перечень отделочных мероприятий. Специфика любых отделочных работ зависит от выбора материалов, так как они играют решающую роль в выполнении поставленных задач