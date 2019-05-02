Особенности современного ламината

Ламинат является самым популярным строительным материалом, который используется в качестве напольного покрытия. В отличие от привычного многим дешевого линолеума, он более прочный и долговечный, но стоит относительно недорого, если сравнивать его, например, с натуральным паркетом. Это прекрасное соотношение по соотношению цены и качества.

Почему нужно выбрать именно ламинат

Можно купить ламинат в Тюмени, или приобрести его в любом другом городе. Сейчас в любом строительном супермаркете можно приобрести ламинат разных оттенков, разной ценовой категории.

Во-первых, стоит отметить, что ламинат имеет безупречный внешний вид. Выглядит он так же как и паркет, но стоит намного дешевле. Дощечки ламината могут точно имитировать структуру дерева, могут быть искусственным образом состарены и затёрты, для придания материалу определённого эффекта.

Ламинат обладает большим количеством преимуществ:

простота транспортировки и монтажа;

невысокая стоимость;

небольшой вес;

прочность и долговечность;

простота в уходе;

большой ассортимент продукции.

Перевезти ламинат не сложно, его можно аккуратно уложить пачками в легковой автомобиль и доставить к пункту назначения. Большинство моделей современного ламината имеют специальные пазы, благодаря которым дощечки легко соединяются друг с другом. При этом нет необходимости дополнительно использовать клеящий состав.

Ламинат может заметно отличаться по стоимости, всё зависит от класса изделия. Чем он выше, тем материал более прочный и износостойкий, но и его цена увеличивается. В спальню, кабинет, детскую комнату можно выбирать бюджетные модели. В прихожую и гостиную, где наблюдается большая проходимость, и соответственно большая нагрузка, необходимо выбирать самый прочный ламинат.

В повседневной жизни за напольным покрытием не сложно ухаживать. Необходимо регулярно пылесосить пол, проводить влажную уборку, следит за тем, чтобы на полу долгое время не находилась жидкость, чтобы материал не подвергался температурному и химическому воздействию. Если соблюдать все эти рекомендации, ламинат может прослужить человеку ни один десяток лет.