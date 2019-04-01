Базы отдыха Грибовка

Грибовка - один из наиболее привлекательных, быстроразвивающихся и живописных курортов на побережье Чёрного моря в Одесской области. Отличный климат, море с песчаным берегом, целебный воздух степей и стремительно развивающаяся инфраструктура комплекса ежегодно привлекают огромное количество туристов из различных стран.

Базы отдыха Грибовки находятся приблизительно ив 15 км от Черноморска (ранее Ильичевск), а его туристическая часть тянется вдоль побережья Чёрного свыше 5 км.

Для туристов в Грибовке существует широкий выбор жилья, на любой вкус и кошелёк. Территория санатория является прекрасным местом для отдыха всей семьёй. Вы можете снять домик в Грибовке на желаемый срок и провести невероятный отдых с вашими родными и близкими. В течение дня вы найдете и активные водные развлечения, к которым относятся следующие:

катамаран;

прогулка на банане;

водные аттракционы.

Ночью вы можете пойти на дискотеку или прогуляться под звездами, вдыхая свежайший морской воздух. Туристы, путешествующие вдвоём, могут выбирать между несколькими вариантами аренды дома: из самых экономичных: размещение в небольшом доме, до частного сектора категории люкс.

Пляжный сезон на этом черноморском курорте открыт каждый год для семей с детьми. Свежий воздух, чистая и соленая вода отличные условия для отдыха с ребенком и для всей семьи. В Грибовке (Одесса) туристы стремятся найти такие базы, в которых предоставляется хорошая еда.

Если вам нужен большой внутренний дворик, то Грибовка предлагает и такое размещение для гостей, где они могут с комфортом приготовить барбекю и поиграть с детьми. Целесообразно выбрать базу с игровой площадкой, где ваши детки могут повеселиться.

Туристы со всей страны приезжают сюда, чтобы насладиться покоем, держаться подальше от загазованного мегаполиса. У каждого есть возможность остаться в номере, недалеко от моря.

Кроме того, многие туристы приезжают в Грибовку, чтобы «дико отдохнуть», установить палатки на пляже, порыбачить, сварить уху на костре и насладиться отдыхом, после тяжёлого рабочего года. Здесь также есть возможность аренды различного оборудования для туризма.