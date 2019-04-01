Гиперпластический ринит: симптомы и лечение

Гиперпластический ринит означает гипертрофию слизистой оболочки носа. Из-за существенного разрастания тканей нос может увеличиваться в размерах и менять свою форму, вызывая проблемы с дыханием и очень частые выделения из носа. Гиперпластический ринит следует лечить исключительно под наблюдением врача, поскольку он способствует потере слуха, развитию хронических форм синусита, различным проблемам с дыхательной системой. К квалифицированному врачу надо обращаться, чтобы установить точный диагноз, в зависимости от симптомов и анализов. Далее необходимо пройти курс терапии, назначаемый индивидуально.

Наиболее часто он развивается на фоне плохо вылеченного или осложнённого катарального ринита. Кроме того, они могут вызывать другие патологии. О наиболее распространённых из них вы можете прочитать в специальной литературе и в интернете - только в надёжных источниках.

Для диагностики вашего состояния надо знать отличительные симптомы данного заболевания. Среди них стоит перечислить следующие:

проблемы с носовым дыханием, даже после применения лечебных капель;

увеличение сухости во рту, особенно утром после сна;

частый храп, особенно когда симптом диагностирован более чем месяц назад, в условиях постоянной простуды;

существенная потеря аппетита, снижение веса;

регулярное чувство тяжести и дискомфорта в полости носа, даже если в нем нет слизи;

ощущение наличия инородного вещества в слизистой оболочке и в полости носа;

постоянные боли в носу;

слабое обоняние.

Когда появляются первые признаки выделения из носа любого вида, их лечение надо начинать немедленно, чтобы не образовалась гипертрофия слизистой оболочки носа. Кроме того, необходимо свести к минимуму курение или даже отказаться от этого полностью, если уже был диагностирован аллергический ринит в течение года. Под влиянием никотина заболевание быстро прогрессирует и вступает в сложную стадию лечения. В тяжёлых случаях слизистая оболочка не возвращается в прежнюю форму, и у пациента возникает много проблем со слухом и дыханием.