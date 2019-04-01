Картограмма геодезических работ

Картограмма – элемент генерального плана участка. В качестве обозначений используется штриховка, точки, разнообразие цветов, геометрические фигуры и полосы.

Составляется картограмма по результатам топографической съемки.

Особенности топосъемки

Данная процедура определяет точную площадь участка, а также показывает расположение на нем сооружений, подземных и наземных коммуникаций, то есть дает подробное изображение заданной местности.

Различают несколько видов топоъемки.

Фасадная съемка

Выполняется для получения точных данных о здании в целом и отдельных его частей.

Проводится в период до начала строительства высотных домов и коттеджей для осуществления контроля расположения несущих конструкций относительно вертикали, а также перед запланированным ремонтом или реставрацией эксплуатируемых зданий.

Кроме того, служит для вычисления координат и площади фасада, определения количества строительного и расходного материала.

Исполнительная съемка

Измерение геометрических параметров здания или сооружения для определения настоящего планово-высотного положения объекта, расчета отклонений от проекта.

Выполняется на всем протяжении строительства, полученные результаты представлены в виде:

точных координат объектов;

геометрических размеров зданий и сооружений по горизонтали, вертикали, наклону;

продольных и поперечных сечений всей конструкции и отдельных ее частей, толщины элементов, диаметров и углов поворота;

диапазонов высот, глубин, уклонов.

Проводится исполнительная съемка для строений, подъездных путей, коммуникационных систем, инженерных сетей, котлованов, автомобильных и железных дорог, пр.

Подеревная съемка

Используется для проектирования ландшафтного дизайна, озеленения и благоустройства участков земли, а также при разработке проектно-строительной документации для возможности наиболее рационального размещения строений и коммуникаций по отношению к зеленым насаждениям. Потребуется подеревная съемка при планировании вырубки деревьев и кустарников.

В результате полноценной топосъемки на картограмме отражаются все здания и сооружения, зеленые насаждения, наземные и подземные коммуникации, дороги, прочее.

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