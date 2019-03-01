Выбор детских колготок

Каждый молодой родитель рано или поздно сталкивается с проблемой выбора колготок для детей, и это неудивительно. Однако выбрать хорошие детские колготки вовсе не легко, как думают многие потребители. Ведь существует немало требований к данным изделиям. Чего хочет каждый заботливый родитель? Чтобы купленная одежда прослужила максимально долго, и при этом, ткань должна быть мягкая и не доставляла дискомфорта ребёнку. В действительности, чтобы вам было проще выбирать то, что нужно, попробуем понять, какими должны быть эти изделия (материал, шитьё и прочие).

Наиболее распространёнными в настоящее время являются детские колготки из 90% хлопковой ткани. Разумеется, они не являются дорогостоящими, но качество их отнюдь не высокое. Эти изделия быстро изнашиваются, выцветают, рвутся - особенно на пятках.

Если ваша задача состоит в том, чтобы купить колготки, которые прослужат подольше для ребёнка, то, безусловно, отличным вариантом будет ткань с содержанием эластана от 20 до 30 процентов. Кроме того, желательно, чтобы ткань содержала, по меньшей мере, 5% полиамида. Эти изделия для детей будут сохранять свою форму в течение длительного времени, будут менее протёртыми и, следовательно, прослужат ребёнку как можно дольше, но только с учётом того, что размер колготок был выбран правильно. Кстати, мы рекомендуем вам посетить специализированный интернет магазин детских колготок, где есть товары всех размеров и прочее, благодаря чему вы сможете принять правильное решение. Кроме того, вы всегда можете обращаться к менеджерам за помощью с выбором.

В общем, покупая даже очень качественные колготки для своего чада, не надейтесь использовать их в течение длительного времени. Ребёнок будет ползать, садиться, кататься по полу, играть и реально жить, особенно, когда холодно. То есть эксперты рекомендуют вам не ждать от этих изделий действительно длительного периода эксплуатации. Привыкайте к тому, что вещи для детей нужно заменять гораздо чаще, и вы сможете разглядеть их утраченный вид.