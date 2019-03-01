Пигменты для перманентного макияжа

Перманентные краски должны соответствовать определённым критериям, чтобы их можно было безопасно использовать. Если вам известны эти факторы, то вы можете контролировать качество вещества. К ним относятся следующие:

Обязательно надо поверить состав. Пигменты дороги, поэтому иногда специалисты пытаются сэкономить, выбирая средства с дешёвыми химическими элементами: йод, бром, хлор. Если эти компоненты находятся в пигменте, не работайте с ним, так как он не продлится долго.

Краситель обязательно должен быть гипоаллергенным. Перед использованием проводится тест на аллерген, и результат должен быть отрицательным, если этот элемент соответствует.

Краски должны легко наноситься. Они могут быть в форме порошка, который, при разбавлении агентом испортит цвет пигмента, поэтому желательно использовать жидкие красители.

Пигмент следует использовать для перманентного макияжа, но не для татуировок, поскольку вещества в первом варианте умеренные по сравнению со вторым.

Если вы обнаружите несоответствие, при проверке сертификации носителя, вы не должны игнорировать его. Это увеличивает вероятность естественного результата.

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Важно знать компоненты, которые содержатся в красящем веществе. Они должны быть мягкими и не иметь в составе консервантов и других элементов, которые ответственны за снижение цены и продолжительности сохранения цвета.

Поэтому важно убедиться, что косметолог распечатывает лезвие для машинки, поскольку оно используется лишь один раз и выбрасывается после применения.

Перед нанесением макияжа проводится тест для выявления аллергической реакции на средство. Косметолог, в большинстве случаев, предлагает это, но если этого не было, то попросите его об этом, чтобы увеличить шанс, что у вас нет аллергии.