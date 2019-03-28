- Новости
- Мониторинги
- NASA TV
- Веб-камера на МКС
- Карты лесных пожаров
- Наблюдение магнитосферы
- Сейсмический монитор
- Солнечный монитор
- Температурные карты
- Тенденции катастроф
- Разное
- Туризм
- Детям
- Катастрофы
Перетяжка салона автомобиля
Создать комфортный вид в автомобиле довольно просто - для этого автовладельцу предлагается услуга «перетяжка салона». Важно прибегнуть к помощи профессионалов, поскольку невозможно выполнять эти работы самостоятельно, из-за необходимости использования специального оборудования. Перетяжка может быть выполнена с использованием разных материалов, например, в оном стиле, и в сочетании. Нередко можно заменить только часть старого покрытия в виде подголовника, руля или торпеды. Перетяжка может быть выполнена из кожи, ткани или алькантары - по желанию автовладельца. Также можно использовать материалы разных цветов и оттенков, которые подчёркивают стиль автомобиля. Специалисты могут помочь с выбором подходящего варианта.
Независимо от класса транспортного средства, стоимость перетяжки салона будет зависеть от выбранного материала и объёма работ: всей кабины или отдельных атрибутов.
В зависимости от потребностей владельца машины, подбирается подходящий материал. В основном, следующие:
- Кожа. Самый известный способ придать салону неотразимый стиль. Кроме того, данный материал устойчив к моющим средствам, не растягивается и отличается высокой прочностью. Возможность использования кожзаменителя.
- Ткань. Благодаря подбору подходящих цветных тканей, вы можете обновить внутренний дизайн автомобиля и визуально расширить его габариты.
- Алькантара. Самый не требовательный в использовании материал, наделённый высоким уровнем прочности. Он также мягкий и проводит тепло.
- Велюр. Намного дешевле, чем кожа и алькантара, но он идеально подходит для средней версии перетяжки салона автомобиля. Вы часто можете выбрать желаемый цвет, а также фактуру материала.
Обновление кабины позволяет не только создать великолепный внешний вид салона автомобиля, но и обладает рядом следующих преимуществ:
- замена на более хороший и долговечный материал;
- устранение скрипов и улучшение общего комфорта автомобиля;
- подчёркивает стиль автомобиля;
- экономичный вариант визуального расширения внутренних габаритов машины;
- устранение различных дефектов.
Благодаря названным преимуществам, перетяжка является отличным вариантом не только для преобразования предыдущего покрытия, но и для выражения себя в новом дизайне интерьера.