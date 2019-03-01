Как выбрать сушилку для белья

Сушка постиранного белья на верёвках всегда была обычным явлением. Но что делать, если размер квартиры не позволяет установить громоздкое устройство для сушки. Балкона просто нет, верёвка в ванной выглядит не эстетично. Поэтому надо выбрать подходящую сушилку для белья, в соответствии с определёнными критериями.

Рекомендуется выбирать сушилку в зависимости от размера помещения. Согласитесь, что массовая установка в малогабаритной студии не сработает и будет создавать помехи для жизни.

Однако, в большой квартире можно разместить большое складное устройство. Эксперты рекомендуют придерживаться следующих критериев:

Подсчитайте, сколько места вы готовы занять для сушки одежды.

Обратите внимание на то, сколько стиранной одежды будет выдерживать структура.

Если вам нужно сохранить пространство, то сушилки могут быть установлены в виде навесов, например.

Сушилка для одежды будет устанавливаться во влажных условиях и регулярно контактировать с влажными изделиями. Поэтому выберите установку из качественных материалов. Желательно купить сушилку из нержавеющей стали и прочного пластика.

Сушильная конструкция должна быть прочной. Спустя определённый период эксплуатации, под весом мокрой одежды они усаживаются, но чем лучше атрибут - тем позже это произойдет.

В настоящее время даже сушилка для белья может быть выбрана в соответствии с интерьером - http://www.stremianki.ru/category/sushilki-dlya-belya/. Металлические атрибуты подходят для стиля высоких технологий.

Качество сушки белья зависит от правильного пользования сушилкой: