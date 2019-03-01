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Наращивание ресниц: плюсы
Благодаря густым ресницам, женщины обретают глубокий и выразительный взгляд. Но увы, не все женщины имеют такие возможности. Поэтому неудивительно, что в последние годы немало востребованы услуги по искусственному наращиванию ресниц.
Салоны красоты помогут сделать взгляд более чувственным и ярким. Наращивание ресниц на веках осуществляется с применением искусственных волос и клеевого средства. Процедура должна выполняться лишь компетентными мастерами, которые не наносят вреда глазам.
Прежде чем специалист приступит к работе, обязательно надо, чтобы следующие вопросы были изучены клиентом:
- Как будет проводиться процедура, сколько времени это займет.
- Обсуждается необходимая длина и объём.
- Клиент должен выяснить, есть ли какие-либо противопоказания.
- Косметолог сообщает, сколько ресничек будет приклеивать, и какой уход необходимо предоставить.
- Как надо будет снять волоски.
- Когда надо будет прийти на коррекцию.
Также обязательно удостоверьтесь в высоком качестве используемых инструментов и материалов. Если вы не уверены в качестве материалов специалистов, то можете купить их отдельно и попросить мастеров использовать именно их. Например, такая возможность предоставляется на сайте https://primelashes.ru/page/contacts- здесь указаны контакты, по которым вы сможете связаться с магазином. Специалисты помогут вам с выбором подходящих изделий.
Кроме того. стоит отметить следующие ключевые преимущества наращивания ресниц:
- Долгосрочный эффект. При надлежащем уходе, искусственные реснички продержатся до месяца.
- Всегда привлекательный взгляд. Вы можете отдыхать и купаться в море, посетить бассейн, сауну.
- Сэкономить время. Вам не придётся тратить много времени на макияж каждый день. При этом, ваш внешний вид всегда будет безупречным;
- Нет надобности и в завивке ресниц - что очень актуально для обладательниц прямых ресничек;
- Абсолютно безопасны. Но, разумеется, если в процедуре были использованы качественные материалы и инструменты, как например, предлагаемые по ссылке выше.