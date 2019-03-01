Наращивание ресниц: плюсы

Благодаря густым ресницам, женщины обретают глубокий и выразительный взгляд. Но увы, не все женщины имеют такие возможности. Поэтому неудивительно, что в последние годы немало востребованы услуги по искусственному наращиванию ресниц.

Салоны красоты помогут сделать взгляд более чувственным и ярким. Наращивание ресниц на веках осуществляется с применением искусственных волос и клеевого средства. Процедура должна выполняться лишь компетентными мастерами, которые не наносят вреда глазам.

Прежде чем специалист приступит к работе, обязательно надо, чтобы следующие вопросы были изучены клиентом:

Как будет проводиться процедура, сколько времени это займет.

Обсуждается необходимая длина и объём.

Клиент должен выяснить, есть ли какие-либо противопоказания.

Косметолог сообщает, сколько ресничек будет приклеивать, и какой уход необходимо предоставить.

Как надо будет снять волоски.

Когда надо будет прийти на коррекцию.

Также обязательно удостоверьтесь в высоком качестве используемых инструментов и материалов. Если вы не уверены в качестве материалов специалистов, то можете купить их отдельно и попросить мастеров использовать именно их. Например, такая возможность предоставляется на сайте https://primelashes.ru/page/contacts- здесь указаны контакты, по которым вы сможете связаться с магазином. Специалисты помогут вам с выбором подходящих изделий.

Кроме того. стоит отметить следующие ключевые преимущества наращивания ресниц: