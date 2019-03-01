Вентиляторы дымоудаления

Вентиляторы дымоудаления являются значимым элементом систем защиты от дыма и нашли своё обширное применение, при обустройстве систем вентиляции жилых и промышленных зданий.

Роль защиты от дыма при вентиляции различных объектов невозможно переоценить. В случае пожара происходит сильное выделение смеси дыма и газа, которая представляет серьезную угрозу для жизни человека. Для максимально быстрого удаления продуктов сгорания требуются мощные установки с опцией принудительного удаления дыма. Этими эффективными устройствами являются вентиляторы для удаления дыма, которые могут за короткое время заменить его чистым воздухом.

Актуальность эксплуатации вентиляторов дымоудаления в последние годы быстро возросла. Это связано с применением современных отделочных и стройматериалов, большинство из которых, при сжигании выделяют жизненно опасные токсины для людей. Устройства являются одним из ключевых элементов системы противопожарной защиты, и со дня своего внедрения они спасли огромное количество жизней.

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Применение вентиляторов дымоудаления имеет свои плюсы и минусы. Преимущества эксплуатации этих устройств включают в себя немало особенностей, среди которых стоит отметить следующие:

Обеспечивают высокую выживаемость людям и питомцам, которые находятся в помещении во время возгорания.

Немедленное срабатывание детекторов способствует автоматической активации устройств. Это даёт возможность запустить процесс дымоудаления с первых секунд зажигания.

Широкий выбор моделей устройств намного упрощает выбор и позволяет купить прибор любого типа и мощности.

Установка вентиляторов для устранения дыма требуется в высоких помещениях без окон, в зданиях, подверженных существенным ветровым нагрузкам, в подземных туннелях, подвалах.

Единственным ограничением в использовании устройств для устранения дыма является наличие включений в прокачиваемом воздухе - липкая пыль, частицы крупных фракций, с концентрацией свыше 100 мг/м3.