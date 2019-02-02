Консультация психолога онлайн

В последнее время многие клиенты и эксперты скептически относятся к онлайн-консультированию. В недалёком прошлом это было исключением, а не правилом, когда первоклассный психолог проводил онлайн-консультирование. Однако в настоящее время даже эти специалисты часто прибегают к такому методу работы.

Почему советы психолога в режиме онлайн столь популярны в последние годы?

Развитие интернета делает его доступным практически везде. Более того, это не подразумевает значительных затрат.

Общее распространение устройств с видеокамерами. Теперь у каждого пользователя имеется смартфон, планшет или иной девайс, с веб-камерой.

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Кроме того, следует отметить очевидные преимущества данных услуг: