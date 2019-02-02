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Консультация психолога онлайн
В последнее время многие клиенты и эксперты скептически относятся к онлайн-консультированию. В недалёком прошлом это было исключением, а не правилом, когда первоклассный психолог проводил онлайн-консультирование. Однако в настоящее время даже эти специалисты часто прибегают к такому методу работы.
Почему советы психолога в режиме онлайн столь популярны в последние годы?Развитие интернета делает его доступным практически везде. Более того, это не подразумевает значительных затрат.
Общее распространение устройств с видеокамерами. Теперь у каждого пользователя имеется смартфон, планшет или иной девайс, с веб-камерой.
В Украине вы можете воспользоваться сервером https://bychkov.com.ua/psiholog-online-konsultacii/.
Кроме того, следует отметить очевидные преимущества данных услуг:
- Разумеется, немалая экономия времени. Пробки в крупных городах значительно увеличивают время передвижения по городу. Если терапия проводится 2-3 раза в неделю, то несколько часов вам придётся провести в дороге. Занятым людям это очень невыгодно
- Доступность специалиста для жителей других населённых пунктов. Например, вы живёте в городе, где нет компетентного психолога, но вам срочно нужны его консультации. Интернет прекрасно поможет вам в этом.
- Возможность выбора специалиста, который соответствует вашим финансовым возможностям. В среднем, консультация компетентного психолога в нашей стране обходится значительно дешевле, чем иностранного специалиста. То же самое относится к психотерапевтам из столицы и из малых городов.
- Возможность не прерывать терапию. С психологом можно консультироваться в отпуске, в командировке или в другом месте. Если у вас длительный курс психотерапии, вы можете не прервать его во время длительного отпуска, если в новых местах есть доступ к интернету.
- Делает услуги компетентных психологов более доступными. Зачастую специалисты просто имеют кабинет дома, благодаря чему, они могут оказывать лучшую психологическую помощь.
- Анонимность. Если данный критерий имеет для вас большое значение, то психологи предоставят вам и такие услуги. Никто не узнает о ваших курсах психотерапии.