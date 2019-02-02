Профессиональное озвучивание видеороликов

Голос, который озвучивает рекламу товаров или услуг, может считаться голосом самого бренда. Правильный голос может создать прочную эмоциональную связь между торговой маркой и потребителями и укрепить доверие вашей аудитории. Неправильный - может навсегда вызвать определённые сомнения и негативные эмоции среди целевой аудитории. Поэтому постарайтесь быть внимательными, при выборе озвучки для бизнеса.

Напишите в небольшом перечне эмоции, которые, по вашему мнению, являются наиболее подходящими для описания предлагаемых вами товаров и услуг. Например, надёжность и безопасность могут быть значимыми чувствами, которые следует подчеркнуть, если вы предлагаете юридические услуги. Если же вашим предложением являются моющие средства, то эффективность и позитивность будут важными качествами. Когда вы заметите эмоциональный оттенок бренда, поднимите диктора, голос которого действительно может передавать эмоции, нужные вам больше всего.

Многие предпринимателей интересует, в первую очередь, вопрос, какой же голос выбрать для озвучки - мужской или женский. Разумеется, если товары и услуги предлагаются для прекрасного пола, то и голос женщины будет наиболее будет гораздо эффективнее. И наоборот.

В настоящее время есть много различных голосов и компетентных дикторов, и поэтому выбрать одного из них может быть сложно. Вот почему и следует обращаться в специализированные компании, которые смогут подобрать для вас наиболее подходящий вариант. Также можете узнать об этом подробнее в интернете, например, www.business-sound.ru.

Они могут продемонстрировать вам полный перечень примеров предыдущих работ.

Слушайте как можно больше разных дикторов, перед тем, как определять, кто подойдёт для озвучки вашего бизнеса.

При выборе диктора для вашей торговой марки, имейте в виду, что его голос будет ассоциироваться с вашими товарами или услугами надолго. Поэтому подумайте заранее, если в будущем будет возможно сотрудничать с тем же специалистом, когда вы захотите предлагать новые услуги.

Особенно, вам это понадобится, если ваш бренд имел хороший успех среди целевой аудитории.